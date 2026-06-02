Подтверждено рукотворное происхождение 17000-летнего рисунка в Уэльсе

В 1912 году The Guardian сообщила об обнаружении палеолитического наскального искусства на стенах пещеры Бэкон-Хол неподалеку от Мамблза в Южном Уэльсе.

Но уже к 1928 году открытие было опровергнуто.

«Позднее было установлено, что красные полосы... оказались оксидом железа, просачивающимся сквозь породу, а не доисторическим рисунком», — уточнила газета, перепечатывая архивную статью в 2018-м.

Новый анализ подтвердил правоту первоначального сообщения вековой давности. Его результаты приведены в журнале Quaternary.

Археологи применили передовые научные методы для датировки наскального искусства и выяснили, что оно было создано около 17 100 лет назад. Это делает его древнейшим памятником подобного рода в Британии — и в Северо-Западной Европе в целом.

«Это древнейшее доисторическое искусство Британии. После 1928 года никто не считал эти изображения наскальным искусством, и их никак нельзя было датировать, поскольку тогда не было тех научных средств, что есть у нас сегодня», — пояснил археолог и историк искусства Джордж Нэш из Ливерпульского университета, руководивший исследованием.

Для датировки пигментов, которыми нанесены рисунки, ученые применили уран-ториевый метод.

«Полученный возраст — 17 100 лет до настоящего времени, что делает этот памятник древнейшим наскальным искусством Британских островов», — подчеркнул исследователь.

Изображения обнаружили профессора Уильям Соллас и Анри Брёйль в 1912 году; тогда их провозгласили «первым образцом доисторической пещерной живописи, когда-либо найденным в Англии». Полную картину тогда не поняли — отчасти потому, что в 1894 году местный рыбак на противоположной стене пещеры оставил граффити.

Анализ выявил в составе пигмента примеси кальцита, что соответствует известняковой геологии региона, и глинистых частиц, образующих «рецептуру краски».

«Как полевые наблюдения... так и лабораторные исследования образцов пигмента не оставляют сомнений, что окрашенные линии были созданы намеренно рукой человека, а не возникли в результате природных процессов, — пришли к выводу авторы. — Согласно полученным данным... мы согласны с первоначальной интерпретацией Брёйля и Солласа 1912 года... Нанесенные полосы расположены горизонтально и на равном расстоянии друг от друга — это указывает на продуманный, структурированный узор».

Исследование также показало, что краска нанесена пальцем. Стоит отметить, что сенсация получилась довольно неустойчивой — результаты датировки предварительные, а измеренный более надежно возраст других рисунков в пещере составляет 2000–3500 лет.

Тем не менее, ученые призвали признать Бэкон-Хол объектом культурного наследия.

«Бэкон-Хол и другие пещеры вдоль современной южной береговой линии полуострова Гауэр могли быть подходящими местами для стоянок групп охотников, рыболовов и собирателей», — указали они.

В 2010 году в четырех километрах оттуда Нэш обнаружил другой редкий образец наскального искусства позднего палеолита — минимальный возраст рисунков в пещере Катхол оценивается интервалом от 14 500 до 12 500 лет.