Названы лучшие смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти бюджетных смартфонов, которые эксперты рекомендуют к покупке летом.

Открывает список Samsung Galaxy A17 4G, который при заказе на маркетплейсе и доставкой из-за рубежа обойдется в 13,6 тыс. руб. За эти деньги он предлагает 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью 1100 нит, чип MediaTek Helio G99, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, тройную камеру на 50, 5 и 2 Мп. Среди прочих характеристик отмечают наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP54, слота microSD для карт памяти и NFC для бесконтактных платежей.

Следом идет iQOO Z11 Lite стоимостью 15,8 тыс. руб. с IPS-экраном на 6,74 дюйма с разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью 1200 нит, чипом MediaTek Dimensity 6300, камерой на 50 Мп, аккумулятором емкостью 6500 мАч, разъемом для наушников, защитой от влаги и пыли IP65 и NFC.

На третьем месте оказался Poco M8, который при цене 16 тыс. руб. может похвастаться 6,77-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, поддержкой HDR и яркостью до 3200 нит, чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 и основной камерой с разрешением 50 Мп. Гаджет получил батарею на 5520 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, стереодинамики с Dolby Atmos, гибридный слот microSD и защиту IP66.

В пятерку также вошли Infinix Hot 60 Pro+ и Tecno Pova 7 Neo за 18,8 и 18,7 тыс. руб. соответственно.