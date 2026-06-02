Зафиксирована мощная вспышка на Солнце

Мощная солнечная вспышка предпоследнего класса произошла утром 2 июня, продлившись всего три минуты и оставшись незамеченной автоматическими системами.

Утром 2 июня на Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Событие M-класса, соответствующее четвертому уровню по пятибалльной шкале, началось и завершилось за три минуты.

Из-за кратковременности явления автоматические системы пропустили его, так как они настроены фиксировать фазу роста не менее четырех минут.

«На Солнце очередной кандидат на звание самой стройной вспышки года», – отмечают специалисты лаборатории.

Скорее всего, позже данные о событии будут внесены в каталоги вручную. Анализ профиля излучения показал, что вспышка спровоцировала выброс небольшого протуберанца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство.

В середине прошлого месяца на поверхности светила произошла яркая вспышка класса M5.7.

Первое в текущем году событие максимального балла Х случилось в январе.