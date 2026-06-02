В Android закрыли опасную уязвимость, которую используют хакеры

Google выпустила внеплановый набор патчей для Android, устраняющий опасную уязвимость нулевого дня, которую злоумышленники уже используют в реальных кибератаках. Проблема получила идентификатор CVE-2025-48595.

По данным Google, уязвимость находится в компоненте Framework и связана с ошибкой переполнения целого числа (integer overflow). Компания прямо указала, что баг может использоваться в целевых атаках.

Злоумышленник может добиться выполнения произвольного кода на устройстве и фактически получить над ним полный контроль. Патч вошёл в июньский пакет обновлений Android 2026 года, который оказался весьма внушительным.

Всего Google закрыла 113 уязвимостей, включая 18 критических. Многие из них позволяют повысить привилегии или захватить устройство без каких-либо действий со стороны пользователя.

Под раздачу также попали компоненты крупных производителей мобильных чипов, включая Qualcomm, MediaTek и Unisoc. Это означает, что обновления затрагивают огромное количество смартфонов разных брендов.

Особое внимание эксперты рекомендуют обратить именно на CVE-2025-48595. Уязвимости нулевого дня отличаются тем, что злоумышленники начинают использовать их ещё до того, как большинство устройств получит патч. Поэтому между выпуском патча и его установкой часто возникает самый опасный период.

Google рекомендует владельцам устройств проверить наличие обновлений и убедиться, что установлен патч от 5 июня 2026 года или новее.

Для смартфонов с Android 10 и более поздними версиями часть обновлений доставляется через инфраструктуру Google Play, однако во многих случаях установка системного обновления всё равно остаётся обязанностью пользователя или производителя устройства.