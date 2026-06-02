Названы сроки запуска российской миссии «Луна-31»

Миссию «Луна-31» запланировали запустить в 2031 году, отмечается в презентации научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Льва Зеленого. Об этом сообщает ТАСС.

В презентации указано, что запуск «Луны-30» с тяжелым ровером для изучения состава вещества вдоль трассы аппарата в районе полюса намечен в 2030 году.

«"Луна-31", 2035 год: взлетно-посадочный аппарат: исследования уникальных районов. "Луна-31", 2036 год: посадочный аппарат: астрономия, ресурсы, биология», — говорится в презентации.

В октябре агентство со ссылкой на начальника отдела «Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований» Центрального научно-исследовательского института машиностроения Константина Райкунова сообщило, что Россия доставит и развернет на Луне первые элементы Международной научной лунной станции (МНЛС) в ходе двух миссий, которые планируют провести в 2033 и 2034 годах.

В том же месяце директор ИКИ РАН академик Анатолий Петрукович рассказал, что проектирование российских миссий «Венера-Д» и «Луна-28» начнется в 2026 году.