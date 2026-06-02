В РКН прокомментировали жалобы айтишников на трудности из-за VPN

Ограничения VPN-трафика в России начали напрямую влиять на работу разработчиков программного обеспечения, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на представителей ИТ-компаний. В РКН заявили, что предоставляют компаниям доступ к VPN по запросу. Ведомство отчиталось об обработке 1700 таких запросов.

© Газета.Ru

Как пояснили в ГК Softline, проблемы возникают при использовании репозиториев кода, систем управления версиями, библиотек и сред разработки с облачными компонентами. По словам руководителя отдела администрирования и DevOps компании Александра Демина, речь фактически идет о значительной части инфраструктуры, обеспечивающей современный цикл разработки.

Эксперты отмечают, что решения на базе открытого кода широко распространены в российской ИТ-отрасли. В продуктах молодых компаний, включенных в реестр Минцифры, доля open source может достигать 50-90%.

ИТ-директор ГК «КОРУС Консалтинг» Максим Копов заявил, что трудности связаны как с внутренними ограничениями доступа, так и с ограничениями для российских пользователей со стороны зарубежных сервисов. По его словам, это приводит к дополнительным затратам времени и ресурсов на пересборку и обновление программного обеспечения.

Ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец» Алексей Миронов сообщил, что системный характер проблемы проявился в феврале-марте 2026 года. По его словам, это совпало с несколькими волнами ограничений популярных VPN-сервисов, когда под блокировки начали попадать и корпоративные туннели.

В Роскомнадзоре сообщили, что доступ к зарубежным ресурсам через необходимые российским организациям VPN-протоколы предоставляется по техническим заявкам. В перечень исключений уже включены более 57 тысяч адресов и подсетей 1,7 тыс. организаций, в том числе компаний-разработчиков.