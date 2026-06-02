В Android станет проще обмениваться файлами с компьютером

Google обновит Android, упростив передачу файлов между телефоном, компьютером и выделенными сетевыми хранилищами данных (NAS). Изменение появится в мае.

Раньше приложениям на Android было запрещено использовать некоторые стандартные сетевые порты, требовались специальные программы или сложные настройки.

Теперь Google разрешит приложениям подключаться к ним. Появится поддержка и порта 445, который используется для протокола SMB. Именно по нему Windows-компьютеры и NAS обмениваются файлами. В итоге телефон сможет «видеть» компьютер или NAS так же «естественно», как ещё один диск в сети.

Кроме того, обновление добавит поддержку портов для удалённого доступа (SSH), веб-серверов (HTTP и HTTPS) и сетевых принтеров (IPP).

Функция будет доступна на устройствах с Android 13 и новее, а также с ядром Linux версии 5.15.