Российские пользователи iPhone останутся без 5G

Владельцы смартфонов Apple в России не смогут воспользоваться преимуществами сетей пятого поколения (5G) даже после их официального запуска.

Доступ к этой функции отсутствует на уровне прошивки устройства, и шансы на его разблокировку близки к нулю, сообщают "Известия".

Несмотря на то, что технически iPhone поддерживают частоты, на которых российские операторы планируют разворачивать 5G (диапазон 4,63–4,99 ГГц), корпорация Apple жестко контролирует работу сетевых функций. Для активации 5G производитель требует от операторов подтверждения корректной работы технологии в их сетях.

После ухода с российского рынка Apple прекратила все контакты с местными операторами. Передать необходимые данные и получить сертификацию для работы в отечественных сетях теперь практически невозможно.

"С юридической точки зрения ситуация также выглядит сложной – компания официально свернула деятельность в РФ, прекратила продажи своей продукции, отключила Apple Pay и ограничила работу других сервисов", – рассказала генеральный директор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

