Таяние «ледника Судного дня» грозит исчезновением шести стран

Огромный ледник размером с Великобританию, получивший неофициальное название «ледник Судного дня», грозит отделиться от Антарктики, в результате чего несколько стран могут полностью исчезнуть. Ледник содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря более чем на 60 сантиметров. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила газета Daily Express.

Среди наиболее уязвимых стран — Великобритания, а также Нидерланды, где крупные города, включая Амстердам, Роттердам и Гаагу, расположены ниже уровня моря. Под угрозой также Бангладеш (почти 70 процентов территории находится на высоте менее метра над уровнем моря), Мальдивы (к 2100 году под водой окажется более 90 процентов территории) и островное государство Тувалу. Некоторые регионы США также подвержены риску затопления, говорится в материале.

Три города в американском штате Вашингтон могут быть уничтожены, если массивный грязевой поток внезапно обрушится с вулкана Рейнир. Более 60 тысяч человек проживают в зоне риска схода селевых потоков. Согласно оценкам экспертов, оползни, сильные дожди, таяние ледников или даже небольшие землетрясения могут дестабилизировать часть вулкана.