В NASA назвали сроки восстановления стартовой площадки Blue Origin

Стартовая площадка компании Blue Origin на мысе Канаверал, поврежденная в результате взрыва ракеты New Glenn, будет восстановлена ​​не раньше 2028 года.

Об этом заявил директор NASA Джаред Айзекман в интервью CNBC.

«В целом, мы все объединяемся вокруг идеи, что, безусловно, хотим, чтобы Blue Origin добилась больших успехов. Поэтому необходимо восстановить площадку, обеспечить экспертную поддержку, провести анализ первопричин. Давайте выясним, что сломалось, а затем будем двигаться дальше», — сказал он.

28 мая Blue Origin проводила испытания по заправке топливом перед четвертой миссией New Glenn, когда в результате неизвестного происшествия ракета была полностью уничтожена, а наземная инфраструктура стартового комплекса № 36 (LC-36) получила значительные повреждения.

Никто не пострадал, но эта потеря серьезно подорвала шансы компании уложиться в сроки, установленные NASA для поддержки миссий «Артемида» по возвращению астронавтов на Луну, и еще больше затормозила развитие спутниковой группировки Amazon Leo, которая должна составить конкуренцию спутниковой сети Starlink компании SpaceX.