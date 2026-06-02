Ограничения VPN-трафика в России сказались на разработчиках ПО

Ограничения VPN-трафика в России повлияли на работу разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на IT-компании.

Айтишники пожаловались на проблемы с инструментами, которые связаны с решениями open source (открытого кода) и международной разработкой. При этом речь идет не только о недоступности отдельных сервисов, но и о серьезном осложнении уже привычных процессов.

Фактически речь обо всей инфраструктуре, которая обеспечивает современный цикл разработки и тесно интегрирована с глобальными сервисами, рассказал руководитель отдела администрирования и DevOps ГК Softline Александр Демин.

Системный характер сбои приобрели с февраля-марта. Для многих разработчиков это означает дополнительные сложности и трудозатраты, связанные с пересборкой и обновлениями ПО, отмечает издание.

В Роскомнадзоре «Коммерсанту» заявили, что доступ к зарубежным ресурсам с использованием протоколов VPN предоставляется по техническим заявкам организаций.

До этого программный инженер, эксперт в области информационной безопасности Петр Осетров заявил, что саму возможность создания новых VPN и способов обхода блокировки заблокировать нельзя. По его словам, технически это не представляется возможным.