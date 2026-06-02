«В ваш аккаунт вошли в Киеве». Раскрыта новая схема мошенничества

В России выявили новую многоэтапную схему мошенничества, в которой злоумышленники используют мессенджеры, поддельные уведомления от государственных сервисов и психологическое давление для хищения денег у россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании F6.

На первом этапе потенциальной жертве приходит сообщение от неизвестного контакта, название которого имитирует крупную организацию из сферы ЖКХ. В сообщении говорится о плановых летних отключениях (например, воды) и предлагается перейти по ссылке для ознакомления с графиком. После перехода пользователь попадает на сайт с оформлением той же организации, где ему предлагают нажать кнопку «Войти». Однако вместо обещанной информации отображается тот же текст, который ранее был отправлен в мессенджере.

По словам главного специалиста F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрия Дудкова, переход по ссылке используется преступниками как аналог получения кода подтверждения. В дальнейшем это позволяет убедить человека, что его аккаунт на государственном сервисе якобы был скомпрометирован.

На следующем этапе жертва получает сообщение от аккаунта под названием «Госпортал» с использованием официальной символики госуслуг. В уведомлении утверждается, что в личный кабинет пользователя был выполнен вход из Киева, а также якобы оформлена доверенность от его имени. Для решения проблемы предлагается позвонить по указанному номеру или написать в чат слово «оператор».

После обращения с пользователем связывается сотрудник мошеннического колл-центра, представляющийся работником государственного сервиса. Он сообщает о якобы произошедшем взломе аккаунта через фишинговую ссылку и начинает убеждать человека, что ситуация может привести к серьезным последствиям.

Как отмечают в F6, злоумышленники используют сразу несколько методов психологического воздействия: ссылаются на государственные структуры, демонстрируют осведомленность о персональных данных жертвы, создают видимость заботы и одновременно запугивают уголовным преследованием, потерей имущества или другими проблемами.

На завершающем этапе мошенники требуют перевести деньги на так называемый безопасный счет, досрочно погасить якобы оформленный преступниками кредит или передать сбережения курьеру под предлогом их «декларирования».

Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей, не вступать в переписку с неизвестными контактами, ограничить возможность получения сообщений и звонков от посторонних пользователей в мессенджерах, а также помнить, что сотрудники государственных органов, банков и правоохранительных структур не решают подобные вопросы через мессенджеры.