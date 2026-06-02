Люди стали меньше говорить

Ученые из Миссурийского университета в Канзас-Сити и Университета Аризоны пришли к выводу, что люди в среднем все реже прибегают к устной речи.

Эксперты обобщили информацию, собранную в рамках предыдущих 22 исследований в период с 2005 по 2019 год. Они пришли к выводу, что с каждым годом число слов, произносимых за день, сокращалось в среднем на 338.

Снижение за весь период с 2005 по 2019 год составило 28 процентов. Показатель снизился до 11 900 слов в день.

Одной из причин, по словам авторов работы, опубликованной в Perspectives on Psychological Science, может являться рост популярности текстовых сообщений, а также совершенствованием других технологий.