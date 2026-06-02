В России нашли «янтарное перо» птицы старше 40 млн лет

Россияне неожиданно нашли под Калининградом «янтарное перо» птицы, возраст которой свыше 40 миллионов лет. Об этом сообщили исследователи Мирового океана на своей странице во «ВКонтакте».

Находка была сделана недавно на Пальмникенском месторождении в поселке Янтарный. Именно там добывается большая часть мирового запаса янтаря.

Вес балтийского янтаря составляет 13,9 грамма, размеры — 43 на 37 миллиметров. Ученые предположили, что «янтарное перо» много миллионов лет назад принадлежало мелкой птице — древолазам, таким как синица или поползень. В окаменелости остался длинный стержень с целым очином, от которого отходят короткие бородки. В то же время кончик пера обломан.

Такие находки — настоящая удача для ученых.

«Самые древние относятся еще к меловому периоду, но они чрезвычайно редки. В балтийском янтаре перья птиц тоже встречаются нечасто», — сказано в сообщении.

Известно, что в России сейчас есть всего два образца янтаря с птичьими перьями.

Уникальный палеонтологический образец пополнит музейную экспозицию в Калининграде.

Ранее под Калининградом нашли отпечаток доисторического листа возрастом от 40 до 50 миллионов лет. Он относится к эпохе эоцена. В те времена климат был влажным и теплым, а в Евразии росли вымершие виды деревьев, такие как псевдокастанея или дримейя.

Помимо этого, специалисты исследовали древнейшую жертву «потрошителя». Ее также заметили в калининградском янтаре.