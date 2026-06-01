Нидерланды признали незаконными раскопки, где нашли останки д'Артаньяна

Муниципалитет города Маастрихт (Нидерланды) считает, что археологические работы в церкви Святых Петра и Павла, при которых были обнаружены предполагаемые останки французского мушкетера д’Артаньяна, проводились незаконно и без необходимого разрешения. Согласно письму мэрии, направленному в городской совет, муниципалитет не выдавал разрешений на подобные работы и не был проинформирован об их проведении.

© Вечерняя Москва

Местные власти также сообщили, что до их уведомления из места захоронения были вывезены плечевая кость и два зуба, предположительно, принадлежащие д’Артаньяну, для исследования в Германии. Мэрия отметила, что нарушение археологических норм при первоначальных раскопках привело к «значительной утрате научной ценности» находки, передает ТАСС.

Несмотря на это, нидерландские специалисты продолжают анализ останков, включая ДНК-тесты, для окончательного подтверждения личности. Археолог Вим Дейкман, ранее задержанный по делу о возможном сокрытии останков, остается в статусе подозреваемого. Скелет, с высокой вероятностью принадлежащий д’Артаньяну, был обнаружен в феврале во время ремонтных работ в церкви.