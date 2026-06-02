Турбулентный газ породил невозможного монстра в раннем космосе

Международная команда астрономов при помощи космического телескопа Уэбба обнаружила в ранней Вселенной структуру, которая, согласно существующим теориям, не должна была существовать.

Речь идет о звездном баре - вытянутом скоплении звезд, пересекающем центр галактики и вращающемся как единое целое. Такие перемычки работают как гигантские космические воронки, затягивая газ к ядру, провоцируя интенсивное звездообразование и подпитывая центральную сверхмассивную черную дыру.

Сами по себе подобные образования не редкость - собственный бар есть даже у Млечного Пути. Однако до сих пор считалось, что на их формирование уходят миллиарды лет. Перемычка же, обнаруженная в далекой галактике GN20, возникла, когда с момента Большого взрыва прошло всего полтора миллиарда лет, и простирается примерно на 23 тысячи световых лет.

Разглядеть ее удалось благодаря инфракрасным приборам MIRI и NIRCam на борту телескопа, которые просветили плотные облака пыли и газа, окутывающие GN20. По существующим моделям, эта перемычка не могла сформироваться сразу по трем причинам. Структуры такой массы обычно разрушаются под собственным весом. Даже уцелев, бар должен был расти до зафиксированных размеров миллиарды лет, а не полтора. Наконец, обилие газа в ранних галактиках должно было замедлить или полностью остановить его формирование.

Тем не менее все три препятствия были преодолены, и авторы работы предложили этому объяснение. По их мнению, ключевую роль сыграл сильно турбулентный газ во внутренней части диска при высоком общем объеме газа в галактике - именно этот фактор был непосредственно выявлен в ходе наблюдений.