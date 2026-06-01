Nvidia упростит создание роботов-гуманоидов с готовой платформой Isaac GR00T

Nvidia совместно с Unitree Robotics представила эталонную платформу Isaac GR00T для разработки человекоподобных роботов. Решение объединяет готовую аппаратную базу, программную экосистему и инструменты искусственного интеллекта, что должно упростить выход стартапов и исследовательских команд на рынок гуманоидной робототехники, сообщает 3DNews.

Основой платформы стал робот Unitree H2, который будет поставляться с готовыми кистевыми манипуляторами Sharpa и необходимым набором датчиков. Такой подход позволит разработчикам сосредоточиться на создании ПО и алгоритмов управления, не инвестируя значительные ресурсы в проектирование собственной аппаратной платформы.

Робот ростом 180 см весит 68 кг. Его манипуляторы обеспечивают 22 степени свободы, а общее количество степеней свободы системы достигает 75. Для восприятия окружающей среды используются стереоскопическая камера в голове с широким углом обзора, дополнительные камеры в запястьях и инерциальные датчики, предназначенные для обучения движениям и навигации.

Силовые характеристики платформы позволяют развивать крутящий момент до 120 Н*м в руках и до 360 Н*м в ногах. В зависимости от сценария применения робот способен поднимать грузы массой от 7 до 15 кг.

Вычислительной основой решения выступает модуль Nvidia Jetson AGX Thor T5000 с 14-ядерным Arm-процессором и графической архитектурой Blackwell производительностью до 2070 терафлопс в вычислениях FP4. Робот оснащен 128 ГБ унифицированной памяти, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а также проводные интерфейсы Ethernet и USB. Энергопотребление системы может варьироваться от 40 до 130 Вт в зависимости от конфигурации.

За программную часть отвечают инструменты Isaac Teleop для удаленного управления и передачи данных, открытые модели Isaac GR00T для обучения и принятия решений, а также среды моделирования Isaac Sim и Isaac Lab. Для масштабирования разработанных решений на парк роботов предусмотрен фреймворк Isaac ROS.

По данным Nvidia, программные компоненты платформы вскоре станут доступны разработчикам через GitHub и Hugging Face. Поставки аппаратной части в виде робота Unitree H2 планируется начать до конца текущего года, тогда как полноценное использование платформы клиентами ожидается с конца 2026 года.

