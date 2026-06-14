Сколько поколений людей существовало за всю историю?

Сегодня, благодаря ДНК-тестам и генеалогическим базам данных, многие люди могут отследить историю своих семей на поколения назад. Но люди как вид существуют примерно 300 000 лет. Сколько поколений человечества сменилось за это время? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Для того, чтобы рассчитать поколения, нужно знать, как давно существуют современные люди (Homo sapiens) и какова длина одного поколения. Количество человеческих поколений будет равно времени, которое прошло с момента появления Homo sapiens, умноженному на длину одного поколения — для него существует термин «период поколения».

Обычно под периодом поколения подразумевают средний возраст, в котором его представители заводят детей. У мужчин он выше, чем у женщин, потому что мужчины могут заводить детей в более позднем возрасте. Есть много примерных значений периода поколения нашего вида, и каждый из них, как результат, дает немного другой ответ.

Например, исследование исландцев 2003 года, опубликованное в научном издании American Journal of Human Genetics, строило расчеты периода поколения, отталкиваясь от подробных архивных данных, собранных церквями и другими организациями. Используя документы, сотрудники компании deCODE Genetics создали генеалогическую базу данных популяции Исландии. Так они пришли к выводу, что, в среднем, период поколения в стране за последние 300 лет составляет 30,3 года.

Позже, в 2005-м, вышла научная работа, которая использовала для тех же расчетов уже другой источник данный — средний возраст деторождения у европейских женщин в 1960-2000 годах. Авторы этой монографии пришли к другому результату — 29,1 года.

Но эти примерные расчеты затрагивают только недавнее прошлое. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances в 2023-м, попыталось охватить периоды поколения за прошедшие 250 000 лет. Для того, чтобы составить базу данных для столь масштабной работы, ученые обратились к двум источникам. Во-первых, к монографии 2017 года, которая вновь изучила исландцев — она обнаружила, что по мере взросления родителей сочетание мутаций, проявляющихся у их детей, меняется. Данные помогли создать модель вероятных мутаций того или иного периода поколения.

А в 2020-м работа, вышедшая в журнале PLOS Biology, попыталась прикинуть, когда появились миллионы мутаций, существующие в человеческом геноме сегодня. Совместив информацию, авторы монографии из Science Advances пришли к выводу, что усредненный период поколения за прошедшие 250 000 лет составляет 26,9 года. Если отталкиваться от этой цифры, то на протяжении последних 300 000 лет родились 11 152 поколений людей.

Но эта цифра — средняя и примерная. По поводу нижней границы, часть специалистов склонна считать, что минимальный период поколения человека похож на тот, что актуален для наших ближайших родственников — шимпанзе. У них, если верить итогам работы 2012 года из журнала PNAS, период составляет 24,6 года. А верхняя граница может достигать 30 лет.