Apple TV и HomePod mini готовят к обновлению

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует представить обновлённые версии Apple TV и HomePod mini этой осенью. Оба устройства долго не получали апгрейда, и, как отмечает инсайдер, задержка была связана с желанием компании выпустить их одновременно с новой Siri и функциями Apple Intelligence. Главное изменение — аппаратная платформа: Apple TV, вероятно, перейдёт с чипа A15 на A17 Pro, что даст возможность обрабатывать локальные ИИ-модели без частого обращения к облаку.

HomePod mini, по слухам, получит процессор S9 вместо S5, но его мощности может не хватить для полноценной работы Apple Intelligence на устройстве, поэтому часть функций, скорее всего, будет выполняться на серверах. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Также упоминается вероятное обновление пульта Siri Remote — подробностей мало, но, возможно, изменения коснутся только внутренней начинки, а внешний вид останется прежним. Сам Apple TV, по данным Гурмана, сохранит узнаваемый дизайн, развиваемый компанией с 2010 года. Таким образом, осенний апдейт может стать не просто техническим улучшением, а частью более масштабной перестройки экосистемы вокруг Siri и Apple Intelligence, призванной сделать голосового помощника более полезным на разных устройствах — от телевизионной приставки до компактной колонки.