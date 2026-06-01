Египетский флакон с сурьмой с английской свалки II века выдал международные связи

В I и II веках н. э. египетские стеклодувы делали бутылочки двух типов: одни с внутренней полостью по форме сосуда, другие — с цилиндрическим углублением, как у йоркской находки. Второй вариант особенно удобен для кохля — туда можно было положить подводку и легко доставать ее палочкой-аппликатором.

Аналогичные баночки находили по всему Египту, в том числе в военных лагерях — например, в Умм-Баладе (II век н. э.) и Дидимое (90 год н. э.). Кроме того, множество сосудов для кохля обнаружено на свалках, как в форте Вади-Абу-Маамель, где нашли 36 таких емкостей, датированных II веком н. э.

«Это не был товар, который широко вывозили за пределы Египта и Судана, иначе мы бы находили такие баночки гораздо чаще», — объясняет исследовательница.

Из-за малых размеров бутылочка не годилась для духов. Вряд ли она была и сувениром, привезенным путешественником, полагает археолог: «Если бы туристы в Египте вдруг массово захотели обзавестись подводкой для глаз, мы бы встречали эти весьма характерные сосуды куда регулярнее».

Отбросив версии о торговле, сувенирах и ином содержимом бутылочки и учтя географическую ограниченность кохля, Кул пришла к выводу, что здесь «возможны этнографические параллели».

Кохль изготавливался почти исключительно в Египте и Судане — значит, за пределами этих регионов спрос на него был мизерный. Это сугубо местное средство макияжа, как косметические наборы с пестиком и ступкой, который использовали жительницы римской Британии.

По данным исследования, Йорк и окрестные римско-британские земли имели в ту пору разные связи с Египтом. Например, командующий Клавдий Иеронимиан построил в Йорке храм Сераписа — греко-египетского бога. А в Лестере археологи нашли шкатулку из слоновой кости с резным изображением Анубиса — бога, которого особенно почитали римские солдаты, служившие в Египте. Там же обнаружили воинские печати, в том числе принадлежавшую части, расквартированной в Египте.

Все вместе эти предметы указывают на определенные связи с Древним Египтом. Кул полагает, что йоркскую баночку мог привезти с собой как личную вещь солдат — либо сам египтянин, либо тот, кто долго пробыл в Египте и перенял тамошние обычаи, включая подводку для глаз.

Хотя дальнейших исследований именно этой стеклянной бутылочки не планируется, текущее изучение других римских флаконов и их содержимого, возможно, прольет свет на личные привычки и культурную принадлежность людей, живших и служивших на окраинах Римской империи.

Это открытие также заставляет пересмотреть наши стереотипы о внешности римских воинов, резюмирует исследовательница: «В конце концов, красить глаза — не то, что обычно ассоциируют с римской армией».