Спрогнозирован рекордный обвал мировых поставок смартфонов

Глобальный рынок мобильных устройств столкнулся с небывалым спадом на фоне обострения кризиса комплектующих и геополитической напряженности, отмечается в докладе Smartphone Market Outlook Tracker.

По итогам этого года отгрузки аппаратов сократятся почти на 14%, едва превысив один миллиард штук, передает РИА «Новости». В исследовании Counterpoint Research отмечается, что такая динамика станет худшей за все время наблюдений.

«Мировой рынок смартфонов переживает самый глубокий спад за всю историю наблюдений: теперь прогнозируется, что в 2026 году объем поставок сократится на 13,9% по сравнению с предыдущим годом, до 1,08 млрд единиц», – сообщается в релизе.

Аналитики пересмотрели февральский прогноз из-за усугубляющегося дефицита памяти и эскалации ситуации вокруг Ирана. Сильнее всего пострадают производители бюджетной техники и развивающиеся рынки. При этом позиции Apple и Samsung останутся наиболее защищенными, а Huawei станет единственным растущим китайским брендом.

Ожидается, что в следующем году рынок вернется к росту на 3%, достигнув 1,108 млрд устройств. Доля Apple в текущем году увеличится до 23%, а Samsung займет 21% рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале текущего года мировые поставки смартфонов сократились на 4,1% из-за дефицита устройств памяти.

Удорожание комплектующих вынудило производителей уменьшить выпуск бюджетных мобильных аппаратов.

При этом американская корпорация Apple зафиксировала ажиотажный спрос покупателей на новые флагманские модели.