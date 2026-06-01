Обнаружен источник аномально длинных вспышек радиоволн

Ученые обнаружили, что недавно открытые чрезвычайно длинные космические вспышки радиоволн, длящиеся десятки минут или несколько часов, возникают в результате сложных взаимодействий и перетекания материи между парами белых и красных карликов, а не процессов на поверхности нейтронных звезд, как предполагалось в прошлом.

Об этом сообщила пресс-служба австралийского Сиднейского университета.

"Данные долгопериодические радиосигналы на протяжении многих лет вызывали споры в научном сообществе. Нам впервые удалось обнаружить один из источников этих сигналов и связать их с так называемыми катаклизмическими переменными, в центре которых находится белый карлик, поглощающий материю другого светила", - заявил научный сотрудник Сиднейского университета (Австралия) Кови Роуз, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, так называемые LPT-сигналы представляют собой необычно длинные периодические вспышки радиоволн, длящиеся несколько минут или даже часов, что в 1 тыс. раз больше длины радиоимпульсов пульсаров и прочих компактных объектов. Это отличает данные радиовспышки от других недавно открытых радиосигналов неизвестной природы, так называемых FRB-вспышек, обычно длящихся меньше секунды.

В общей сложности астрономам удалось обнаружить за последние четыре года меньше 10 повторяющихся LPT-сигналов, что не позволяло ученым установить их природу и порождало массу споров о возможных источниках этих радиовсплесков. Австралийским астрономам удалось разрешить эти диспуты в рамках наблюдений за ночным небом, которые они вели при помощи радиотелескопа ASKAP, построенного в 2019 году в обсерватории Мерчисон.

Первый известный источник LPT-сигналов

Высокая чувствительность этого телескопа позволила ученым обнаружить объект ASKAP J1745 5051, ранее неизвестный источник LPT-сигналов, расположенный в созвездии Жертвенника на расстоянии в несколько сотен или тысяч световых лет от Земли. Необычная структура и перемены в поведении его вспышек позволили ученым раскрыть природу их источника, наблюдая за объектом ASKAP J1745 5051 при помощи ряда орбитальных рентгеновских телескопов, в том числе российского "Спектр-РГ".

Оказалось, что эти повторяющиеся сигналы порождаются не нейтронными звездами, как предполагали некоторые ученые в прошлом, а в парах белых и красных карликов. Их периодические сближения приводят к тому, что белый карлик "вырывает" часть плазмы из внешних оболочек красного карлика и поглощает ее, что приводит к длительным вспышкам радиоволн и рентгена, не совпадающим по времени и обладающих необычной и при этом постоянно меняющейся структурой спектра.