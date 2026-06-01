Обнаружен источник аномально длинных вспышек радиоволн

Ученые обнаружили, что недавно открытые чрезвычайно длинные космические вспышки радиоволн, длящиеся десятки минут или несколько часов, возникают в результате сложных взаимодействий и перетекания материи между парами белых и красных карликов, а не процессов на поверхности нейтронных звезд, как предполагалось в прошлом.
Об этом сообщила пресс-служба австралийского Сиднейского университета.
"Данные долгопериодические радиосигналы на протяжении многих лет вызывали споры в научном сообществе. Нам впервые удалось обнаружить один из источников этих сигналов и связать их с так называемыми катаклизмическими переменными, в центре которых находится белый карлик, поглощающий материю другого светила", - заявил научный сотрудник Сиднейского университета (Австралия) Кови Роуз, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, так называемые LPT-сигналы представляют собой необычно длинные периодические вспышки радиоволн, длящиеся несколько минут или даже часов, что в 1 тыс. раз больше длины радиоимпульсов пульсаров и прочих компактных объектов. Это отличает данные радиовспышки от других недавно открытых радиосигналов неизвестной природы, так называемых FRB-вспышек, обычно длящихся меньше секунды.
В общей сложности астрономам удалось обнаружить за последние четыре года меньше 10 повторяющихся LPT-сигналов, что не позволяло ученым установить их природу и порождало массу споров о возможных источниках этих радиовсплесков. Австралийским астрономам удалось разрешить эти диспуты в рамках наблюдений за ночным небом, которые они вели при помощи радиотелескопа ASKAP, построенного в 2019 году в обсерватории Мерчисон.
Первый известный источник LPT-сигналов
Высокая чувствительность этого телескопа позволила ученым обнаружить объект ASKAP J1745 5051, ранее неизвестный источник LPT-сигналов, расположенный в созвездии Жертвенника на расстоянии в несколько сотен или тысяч световых лет от Земли. Необычная структура и перемены в поведении его вспышек позволили ученым раскрыть природу их источника, наблюдая за объектом ASKAP J1745 5051 при помощи ряда орбитальных рентгеновских телескопов, в том числе российского "Спектр-РГ".
Оказалось, что эти повторяющиеся сигналы порождаются не нейтронными звездами, как предполагали некоторые ученые в прошлом, а в парах белых и красных карликов. Их периодические сближения приводят к тому, что белый карлик "вырывает" часть плазмы из внешних оболочек красного карлика и поглощает ее, что приводит к длительным вспышкам радиоволн и рентгена, не совпадающим по времени и обладающих необычной и при этом постоянно меняющейся структурой спектра.
"Открытие подобных звездных систем является особенно ценным для нас по той причине, что эти объекты являются природными лабораториями. Они позволяют нам изучать то, как ведет себя материя при попадании в мощные магнитные и гравитационные поля, которые невозможно воспроизвести даже в самой продвинутой лаборатории на Земле", - подытожил Роуз.