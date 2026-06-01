Установлен мировой рекорд скорости интернета на обычном оптоволокне

По данным Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT) совместно с международными партнерами, в Лондоне зафиксирована рекордная скорость передачи данных — 450 Тбит/с по уже существующей оптоволоконной линии между Университетским колледжем Лондона и дата-центром Telehouse North в районе Доклендс в Лондоне.

© Naukatv.ru

Ширина канала, которую раньше не использовали

Ключевым результатом стала рекордная спектральная полоса — 42,4 ТГц. Для сравнения, коммерческие системы обычно работают примерно в пределах 10 ТГц, используя только C- и L-диапазоны.

Новая схема задействовала сразу несколько диапазонов передачи — от O до L. Это позволило резко расширить доступное «окно» частот и увеличить объем передаваемых данных.

Система мультиплексирования использовала до 1273 отдельных оптических каналов. Каждый канал передавал данные независимо, что в сумме и дало экстремально высокую пропускную способность.

Для передачи применялась сложная схема модуляции DP-QAM с числом состояний до 256. Это увеличивает плотность информации в каждом сигнале, но требует точной компенсации и усиления.

Почему этот результат важен

Ранее подобные скорости фиксировались в лабораториях, где условия идеальны. Здесь же сигнал прошел через реальную сеть с разъемами, соединениями и потерями, характерными для действующей инфраструктуры.

«Мы превзошли предыдущие ограничения по полосе пропускания и скорости передачи данных, используя новые технологии усилителей»

В отчете подчеркивается, что это один из первых случаев, когда теоретический потенциал оптоволокна был приближен к реальным условиям эксплуатации.

Ранее фиксировались значения около 402 Тбит/с и 430 Тбит/с, но они достигались в лабораторных волокнах. Новый эксперимент стал шагом к практическому использованию подобных скоростей в реальных сетях.

Что это меняет

Исследователи рассматривают технологию как основу для сетей после 5G. Рост нагрузки со стороны ИИ-сервисов, облачных вычислений и мобильных систем требует кратного увеличения пропускной способности.

Главная идея проекта — не создание нового типа кабеля, а максимальное использование уже проложенной инфраструктуры.

NICT заявляет о дальнейшем расширении спектральных диапазонов и улучшении усилителей. Цель — увеличить дальность и стабильность сверхширокополосной передачи без полной замены существующих сетей.