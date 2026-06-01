Арктические острова могут быть «холодильниками» для выживания видов

Арктические архипелаги, такие как Новая Земля или Гренландия, могут стать своеобразными "холодильниками", где могут сохраниться холодолюбивые виды животных и растений даже при значительном потеплении климата.

Такое мнение высказал ТАСС директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА), член-корреспондент РАН Иван Болотов.

"Такое потепление уже было в истории планеты, оно было даже более мощным. И каким-то образом холодолюбивые виды в Арктике смогли сохраниться на той же Новой Земле. Все-таки есть определенные буферные свойства у арктических архипелагов, которые работают как гигантский холодильник. Климат теплеет, леса наступают на побережье океана, холодолюбивая фауна на материке исчезает. Но в местах типа Новой Земли, Гренландии, если там сохранятся ледниковые щиты, а также в горах все же будут оставаться условия для существования высокоширотной фауны", - сказал Болотов.

Он отметил, что в настоящее время высокоширотная Арктика представлена в основном островами. Сейчас планета находится в относительно теплом периоде - голоцене, это современная геологическая эпоха, которая сменила предыдущую - плейстоцен - примерно 12 тыс. лет назад. И наше время характеризуется меньшим развитием ледниковых щитов, как было в отдельные периоды плейстоцена, который продолжался примерно 2,5 млн лет. В это время на Земле господствовала так называемая мегафауна, ярким представителем которой является мамонт.

Где выживут эваркты

С тех времен на планете остались высокоарктические виды или эваркты, к ним относится, например, овцебык. До наступления голоцена значительная часть арктического шельфа была сушей, и эти виды были распространены гораздо шире.

"Там были огромные пространства, соединяющие ныне разделенные острова и архипелаги, например, такие, как остров Врангеля. Было соединение между Северной Америкой и Азией, так называемая Берингия, затонувшая суша. Сейчас все это затоплено. Есть риски, что остатки этих эварктов по мере прогрессирующего потепления, которое мы наблюдаем, будут вымирать", - пояснил собеседник агентства.

Ареал мамонта был огромным, при этом последняя популяция сохранилась именно на острове Врангеля, окончательно исчезнув около 4 тыс. лет назад.

При этом около 6-3 тыс. лет назад был голоценовый климатический оптимум, когда на планете было еще теплее, и этот период тепла был длительным. Леса доходили до тех мест, где сейчас находятся тундры.

"Мы работали на северной части полуострова Канин, там в долинах рек встречаются пни, бревна, от тех лесов сохранившиеся. Ныне там, естественно, никаких лесов практически нет", - привел пример ученый.

При этом даже в этот период часть высокоширотных видов смогла выжить на архипелагах с сохранившимися ледовыми щитами.