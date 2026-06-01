Nvidia показала свой ответ чипам Apple M-серии для Windows-ноутбуков

Nvidia анонсировала ARM-чипы RTX Spark для портативных компьютеров с центральным процессором, графическим ускорителем и оперативной памятью в единой системе. Об этом сообщает The Verge.

© Nvidia

По словам старшего директора по управлению продуктами Nvidia Марка Эверманна, RTX Spark является самым энергоэффективным компьютерным чипом в истории компании. При этом производитель не представил количественных данных, подтверждающих это заявление.

Флагманская версия чипа оснащена 20 вычислительными ядрами и графической подсистемой с 6144 CUDA-ядрами. Архитектура предусматривает использование до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. В дальнейшем Nvidia планирует вывести на рынок более доступные модификации с меньшим объемом памяти.

Компания позиционирует RTX Spark как решение для ресурсоемких задач, включая рендеринг сложных трехмерных сцен, обработку видео сверхвысокого разрешения и запуск современных игр. По заявлению Nvidia, производительности платформы достаточно для работы в тонких мобильных устройствах без необходимости подключения к электросети. При этом архитектура не предусматривает поддержку дискретных видеокарт.

Одним из ключевых направлений применения RTX Spark станет локальное выполнение задач искусственного интеллекта. Конфигурации с максимальным объемом памяти смогут запускать большие языковые модели с десятками миллиардов параметров непосредственно на устройстве без обращения к облачным сервисам. Nvidia также делает ставку на развитие сценариев взаимодействия с ПК через голосовые и текстовые ИИ-интерфейсы, способные автоматизировать повседневные пользовательские задачи.

Появление первых устройств на базе RTX Spark ожидается осенью 2026 года: Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft и MSI готовят к выпуску десятки моделей ноутбуков и настольных систем.

Производство новых чипов будет осуществляться по 3-нм техпроцессу TSMC в сотрудничестве с MediaTek. Поскольку платформа ориентирована исключительно на ARM-экосистему, запуск традиционных x86-приложений будет осуществляться через эмуляцию.

Ожидается, что устройства на базе RTX Spark составят конкуренцию MacBook с чипами Apple M-серии.