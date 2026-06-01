Ученый рассказал о жизни людей на Луне

США и Россия в перспективе могут объединить усилия для строительства лунной базы, заявил aif.ru популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Ранее директор программы NASA по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан допустил такое сотрудничество, уточнив, что конкретные переговоры пока не ведутся. По словам Киселева, возведение базы будет проходить поэтапно.

На начальном этапе на ней поселятся от 4 до 12 высококвалифицированных специалистов — инженеров, техников, ученых (геологов, астрофизиков, биологов) и медиков. Они займутся развертыванием инфраструктуры, первыми исследованиями и обеспечением работы станции. Все кандидаты пройдут строгий отбор и подготовку, включая тренировки по выживанию в экстремальных условиях. В дальнейшем численность экипажа может вырасти до 40 человек.

Проживание на базе обычных людей или космических туристов, по мнению эксперта, пока остается отдаленной перспективой. Для этого потребуется серьезный прогресс в системах жизнеобеспечения, радиационной защите и создании устойчивой экосистемы. Если же Луна будет рассматриваться как место для долгосрочного пребывания или колонизации, в будущем там могут появиться и другие категории жителей.