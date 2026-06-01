Тайвань перехватил у Китая лидерство в ИИ

Глобальные инвесторы девятый месяц подряд выводят деньги из китайских активов и перенаправляют их на Тайвань и Южную Корею. По данным Bank of America, с начала 2026 года ориентированные на КНР фонды потеряли рекордные 209 миллиардов долларов.

Как пишет «Коммерсантъ», в результате по капитализации free-float в индексе MSCI ACWI Китай опустился на седьмое место. Сейчас республика уступает Тайваню и Южной Корее.

Главным бенефициаром стали поставщики инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Вклад Тайваня в индекс вырос в полтора раза, до 3,3 триллиона долларов, Южной Кореи — почти вдвое, до 2,8 триллиона.

Инвестиционный банкир Илья Сушков пояснил, что Тайвань выигрывает за счёт доминирования TSMC в производстве чипов. Корея же — благодаря лидерству SK Hynix и компании-монополии в сегменте HBM-памяти для ИИ-серверов.