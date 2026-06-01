В России начал набирать популярность отечественный аналог Discord

Аудитория российской платформы голосового и видеообщения Lolka, которая позиционируется как отечественный аналог Discord, превысила 100 тыс. зарегистрированных пользователей. Ежедневная аудитория программы при этом превысила 30 тыс. пользователей. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Lolka, путь от 50 тыс. до 100 тыс. зарегистрированных аккаунтов занял менее двух месяцев.

Генеральный директор Lolka Ирина Королёва рассказала, что изначально сервис создавался как внутренний инструмент для общения друзей, однако со временем аудитория начала быстро расти. За полгода после публичного запуска платформа получила мобильные приложения для iOS и Android, подписку Lolka Fans и ряд новых функций. К настоящему моменту пользователи создали около 20 тыс. серверов и отправили почти 8 млн сообщений.

Сервис работает по модели freemium: базовые возможности, включая голосовые и видеоканалы, текстовые чаты и трансляцию экрана, доступны бесплатно. Подписка Lolka Fans стоимостью 299 руб. в месяц открывает дополнительные функции, среди которых HD-трансляции, анимированные аватары, оформление профиля и увеличенные лимиты на загрузку файлов. В компании отметили, что проект начал приносить выручку с января 2026 года, и ее объем продолжает расти.

Платформа доступна на Windows, macOS, Linux, Android и iOS, а также через браузер. Для пользователей предусмотрен импорт структуры серверов из Discord без потери архитектуры сообщества.