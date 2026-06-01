На российском «Союзе-5» предложили запускать пилотируемые миссии

На российской ракете «Союз-5» с космодрома Байконур можно было бы в будущем запускать пилотируемые миссии.

О предложении казахстанской стороны ТАСС рассказал глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.

«Казахстанцы еще предложили идею того, что в дальнейшем ракету "Союз-5" можно использовать для космических стартов с экипажами, но пока рано об этом думать», — отметил руководитель.

По его словам, запуск ракеты «Союз-5» и программа Байтерек сильно сблизили Москву и Астану.

В мае гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов отметил теснейшее сотрудничество России с Казахстаном в области космонавтики.

В том же месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанский пусковой комплекс «Байтерек», позволяющий запускать российскую средне-тяжелую ракету «Союз-5» («Сункар»), дает возможности для сотрудничества между Москвой и Астаной в космонавтике.