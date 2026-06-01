NASA применит дроны и ИИ при создании лунной базы

Американское космическое агентство NASA намерено активно использовать дроны и искусственный интеллект при возведении базы на Луне, заявил глава программы создания лунной базы Карлос Гарсиа-Галан.

Об этом Гарсиа-Галан рассказал РИА Новости.

По его словам, технологии искусственного интеллекта рассматриваются как одно из ключевых направлений. Они могли бы существенно помочь в обследовании территорий и поиске подходящих мест для посадки.

Он также пояснил, что на начальном этапе проекта работа ведётся методом проб и ошибок.

«Мы только в начале этого процесса, поэтому сейчас занимаемся созданием самих систем: определяем, какие системы нам нужны, какие инструменты на них устанавливать», — добавил представитель NASA.

Ранее NASA представило планы по созданию американской обитаемой станции на Луне к 2032 году.