Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией

Многолетнее взаимодействие с российскими специалистами на орбитальной станции сыграет важную роль в реализации американской программы по освоению лунной поверхности, считает руководитель программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

Опыт совместной деятельности с Россией на Международной космической станции (МКС) крайне полезным для подготовки лунной миссии США.

«Конечно же, есть вещи, которые мы переняли в ходе совместной работы на Международной космической станции, а также наработки, которыми они занимаются сейчас, которые будут полезны для деятельности на поверхности», – сказал РИА «Новости» представитель американского космического ведомства.

Весной этого года НАСА анонсировало планы по поэтапному строительству постоянной базы на Луне. Проект предполагается реализовать в три стадии. На первом этапе на спутник доставят транспортные средства и создадут базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру.

Затем планируется развернуть подобие земной обитаемой инфраструктуры и наладить логистику, используя разработки зарубежных космических агентств. Финальная стадия проекта должна обеспечить возможность длительного пребывания астронавтов на лунной поверхности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов. В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне.