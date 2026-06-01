РФ и NASA  используют совместный опыт для будущей лунной миссии

США используют опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции для подготовке к будущей лунной миссии. Об этом 1 июня рассказал глава программы создания лунной базы NASA Карлос Гарсиа-Галан.

Как сообщил эксперт, перспективными также являются и наработки, которыми в настоящий момент занимается Россия по этому вопросу.

«Конечно же, есть вещи, которые мы переняли в ходе совместной работы на Международной космической станции, а также наработки, которыми РФ занимается сейчас, которые будут полезны для деятельности на поверхности Луны», — сказал он «РИА Новости».

Как отметил Гарсиа-Галан 29 мая, не исключено, что Россия и США в будущем могут стать партнерами при работе над созданием базы на поверхности Луны. При этом в настоящее время пока не проводились официальные обсуждения по соответствующему вопросу.