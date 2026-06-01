Acer показала две модели умных очков

Acer представила две новые модели умных очков. ЦА у каждых разная. Acer AR Vision GR0, например, это очки дополненной реальности с качественной картинкой, зато Acer GI0 легче и работают без проводов (правда, нет экрана).

Внутри Acer AR Vision GR0 два микро-OLED экрана с разрешением 1920×1080 каждый. При совместной работе они «эмулируют» 172-дюймовый экран с расстояния шести метров. У очков нет собственного процессора — их нужно подключать проводом к телефону или ноутбуку. Также есть встроенные динамики.

Acer GI0 весят всего 46 грамм. Они соединяются с телефоном через Wi‑Fi или Bluetooth. Есть голосовой помощник Google Gemini, которому можно задавать вопросы голосом, получать перевод в реальном времени. В очки встроена камера на 12 мегапикселей для фото и видео, три микрофона и 32 ГБ памяти. Батарея небольшая — 217 мА·ч.

Обе модели поступят в продажу в конце года. GR0 будут стоить от 500 долларов, GI0 — от 300 долларов.