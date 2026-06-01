Обнаружено древнее кладбище кораблей в Гибралтарском заливе

Группа испанских археологов обнаружила масштабное кладбище кораблей возрастом до 2400 лет в Гибралтарском заливе. Об этом пишет Aol (ресурс заблокирован в РФ).

© Российская Газета

В рамках трехлетнего исследовательского проекта Herakles ученые из Университета Кадиса и Университета Гранады выявили не менее 150 археологических объектов, большинство из которых являются кораблекрушениями. Некоторые находки датируются V веком до нашей эры.

Большая часть обломков кораблей покоится на дне Гибралтарского залива, также известного как залив Альхесирас. Этот узкий водный путь расположен в северной части Гибралтарского пролива и соединяет Атлантический океан со Средиземным морем. Залив давно славится своими бурными водами, которые стали причиной гибели множества судов - от древнеримских до британских и испанских военных кораблей.

"До начала проекта Herakles в 2019 году в этом районе было известно всего четыре подводных объекта. Сегодня у нас есть информация более чем о 150 задокументированных объектах всего за три года работы", - рассказал преподаватель археологии Университета Кадиса Фелипе Сересо Андрео.

По его словам, открытия стали результатом многолетних исследований и разведки.

"Теперь их можно изучать, защищать и делиться ими", - отметил Андрео.

Ученые идентифицировали множество судов разных эпох, включая средневековые корабли и обломки времен Второй мировой войны. Среди находок - также финикийские, пунические и римские суда, погребенные под песком. Одной из наиболее интересных находок стал корабль Puente Mayorga IV - небольшая канонерская лодка конца XVIII века, использовавшаяся для атак на британские суда.

"Залив был очень важным пространством в древности, - подчеркнул Андрео. - У нас есть свидетельства о поселениях, таких как Картея и Юлия Традукта, которые использовали эти воды в качестве главного порта".

Он добавил, что залив функционировал как "воронка мировой истории, и это отражается в морском дне, которое сохраняет археологические свидетельства".

Для демонстрации результатов исследователи создали виртуальные модели и панорамные 360-градусные видео объектов, доступные онлайн, а также в местных музеях и ратушах.