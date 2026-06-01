Создана связь, которая продолжит работать даже при отключении GPS

Американская компания Xairos Systems заявила о новом этапе испытаний квантового оптического терминала Ares — платформы, которая объединяет высокоскоростную лазерную связь, квантовые методы защиты данных и функции навигации и синхронизации времени. По данным компании, система рассчитана на работу в условиях, где GPS и радиоканалы подавлены или недоступны.

Ключевым результатом стали испытания в свободном пространстве на дистанции около 2 км. В ходе теста система продемонстрировала оптическую передачу данных, соответствующую заявленным требованиям для будущих прикладных сценариев.

Одновременная оптическая и квантовая передача

Отдельно Xairos сообщает о проведении одновременной оптической и квантовой передачи данных через один терминал Ares. В отличие от лабораторных установок или волоконно-оптических линий, испытания проходили в открытой воздушной среде, где на сигнал влияют атмосферные помехи, турбулентность и нестабильность канала.

По заявлению компании, это приближает технологию к практическому использованию, где важны не только скорость передачи, но и устойчивость соединения.

Как устроена система Ares

Ares представляет собой компактную интегрированную платформу. Она объединяет три функции: оптическую передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с, распределение запутанных фотонов для защищенного обмена ключами и высокоточное формирование тактового сигнала.

Ключевой элемент — технология квантовой передачи времени (QTT), разработанная Xairos. В теории она позволяет синхронизировать распределенные устройства без опоры на спутниковые системы.

Синхронизация без спутниковых сигналов

Компания утверждает, что технология QTT позволяет точно синхронизировать время и согласовывать работу устройств даже тогда, когда спутниковая навигация не работает или работает с перебоями.

Это важно, потому что многие современные системы зависят от точного времени. Если устройства «расходятся» хотя бы на доли секунды, это может привести к ошибкам в связи, навигации или обработке данных.

Такой подход рассматривается как альтернатива спутниковым системам навигации, которые могут давать сбои из-за помех, плохого сигнала или внешнего воздействия.

Возможные области применения

По заявлению Xairos, платформа разрабатывалась с учетом запросов организаций, работающих с критически важной инфраструктурой и распределенными системами управления.

Отдельное внимание уделяется задачам точной синхронизации сетей датчиков и вычислительных узлов. Такие технологии могут использоваться в финансовых системах, телекоммуникациях и энергетике, где критична точность временных меток и согласованность данных.