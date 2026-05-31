Мессенджер Telegram стал доступен на умных часах на Wear OS

Telegram вернулся на Wear OS спустя пять лет после отказа от платформы
Разработчики Telegram выпустили официальное приложение для умных часов под управлением Wear OS (Android) спустя почти пять лет после прекращения развития этого направления. Об этом сообщает SamMobile.
В прошлом мессенджер уже был доступен на носимых устройствах, однако в 2021 году компания отказалась от поддержки Wear OS и удалила соответствующее приложение. Теперь Telegram возвращается на платформу с обновленным клиентом, адаптированным для современных смарт-часов под управлением операционной системы Google.
По функциональности приложение во многом повторяет мобильную версию мессенджера. Пользователи получают доступ к личным чатам, группам и каналам непосредственно с часов. Интерфейс сохраняет визуальное оформление переписок, включая фоновые изображения, синхронизируемые со смартфоном, а элементы управления оптимизированы для круглых дисплеев устройств на Wear OS.
Для удобства пользователей реализована возможность быстрого перехода из часов к полной версии диалога на подключенном смартфоне, что позволяет продолжить общение на более крупном экране. Возможность общения реализована текстовыми и голосовыми сообщениями, а также с помощью эмодзи.
На текущем этапе приложение распространяется через магазин Google Play среди участников программы бета-тестирования Telegram. О сроках полноценного релиза разработчики пока не сообщили.