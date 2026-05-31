Умное кольцо Oura Ring 5 стало меньше и получило расширенный мониторинг здоровья

Компания Oura представила умное кольцо Oura Ring 5 стоимостью от $399 (около 28,3 тыс. руб.). Об этом сообщает TechCrunch.

Производитель позиционирует устройство как самое компактное умное кольцо на рынке. По заявлениям компании, Oura Ring 5 на 40% меньше предыдущей модели, а вес устройства составляет от 2 до 2,69 г в зависимости от размера против 3,3–5,2 г у предшественника. Для достижения таких показателей Oura переработала конструкцию датчиков и оснастила устройство более мощными светодиодами, что также должно повысить точность сбора биометрических данных.

Новинка получила улучшенную защиту корпуса и, по заявлению производителя, стала самым устойчивым к царапинам устройством в линейке компании. Кольцо соответствует стандарту защиты IP68 от воды и пыли.

Одним из ключевых обновлений стало увеличение времени автономной работы. Ring 5 способен держит заряд от шести до девяти дней, тогда как предыдущая модель обеспечивала от пяти до восьми дней работы.

Среди новых программных возможностей заявлена поддержка мониторинга физической активности в реальном времени во время тренировок, а также система Health Radar, которая анализирует показатели пользователя в фоновом режиме и помогает выявлять потенциально значимые изменения состояния организма. На первом этапе сервис поддерживает мониторинг артериального давления и параметров дыхания во время сна.

Предзаказы на устройство уже открыты. Базовые версии в цветах Silver и Black оценены в $399, тогда как модификации Gold, Graphite, Matte Silver и Rose Copper стоят $499 (около 35,4 тыс. руб.).