Академик РАН: искусственный интеллект никогда не обретет сознание

Председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта (ИИ) и когнитивных исследований Российская академия наук (РАН) Владислав Лекторский в интервью РИА Новости высказал мнение, что искусственный интеллект не сможет обрести сознание даже при дальнейшем развитии технологий.

По словам академика, современные системы способны воспроизводить отдельные действия и реакции, напоминающие человеческие, однако это не означает наличие осознанного восприятия. Он считает, что ИИ может имитировать некоторые функции сознания, но не обладает способностью переживать собственный опыт и осознавать совершаемые действия.

Лекторский также связал вопрос сознания с юридическими, нравственными и этическими аспектами. По его мнению, ответственность предполагает осознание поступков, тогда как искусственный интеллект не может выступать самостоятельным агентом. Поэтому возможность появления у таких систем полноценного сознания и агентности ученый считает принципиально недостижимой.