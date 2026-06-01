Российские ученые вывели новый вид коров

Российские специалисты из Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л.К. Эрнста вывели первых зебувидных телят, устойчивых к изменениям климата. Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки РФ. Животные получены путем скрещивания зебувидных коров с голштинской и симментальской породами. Они станут основой для новых селекционных форм, адаптированных к климатическим вызовам.

По словам ученых, телята чувствуют себя хорошо и развиваются нормально. Впереди их ждет множество исследований.

Как уточнили в ведомстве, подобные работы проводились еще во второй половине XX века в опытном хозяйстве «Снегири Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН. Тогда советские ученые скрестили черно-пеструю корову с быками зебу из Азербайджана, Кубы и Индии. В настоящее время таких животных осталось не более нескольких сотен, однако они сохранили ценные признаки: жирность молока достигает 5%, а сами коровы устойчивы к условиям содержания и заболеваниям (лейкоз, бруцеллёз).

В Минобрнауки пояснили, что именно генофонд этих потомков зебу, уже адаптированных и доказавших свою хозяйственную ценность, стал генетической базой для современных исследований.

«Гибридизация европейских молочных пород с зебу — это не просто возврат к успешным наработкам прошлого, а стратегический шаг вперед, основанный на новейших достижениях геномики и репродуктивных биотехнологий», — приводятся в сообщении слова директора центра, академика РАН Наталии Зиновьевой.

По ее словам, данная работа позволит создать принципиально новые генотипы крупного рогатого скота, адаптированные к климатическим вызовам.

