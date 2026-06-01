NASA оценило мощность взрыва метеора над США в 300 тонн тротила

Метеор, вызвавший мощный грохот в небе над американскими штатами Массачусетс и Нью-Гэмпшир, при разрушении высвободил энергию, сопоставимую с взрывом около 300 тонн тротила. Об этом сообщили специалисты NASA.

По данным NASA, космический объект диаметром около 0,9 метра двигался со скоростью около 120,7 тыс. км/ч и вошел в атмосферу над районом границы штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс 30 мая. Сотрудник организации Роберт Лансфорд отметил, что размеры тела значительно превышали параметры обычного болида.

Именно высвобождение такой энергии стало причиной громкого хлопка, который услышали жители региона. Ранее очевидцы сообщали о сильном грохоте в районе Бостона и других населенных пунктов штата. Специалисты подчеркнули, что объект имел естественное происхождение. Это был метеор, а не фрагмент космического мусора или вышедший из строя спутник.

Версию о падении метеора ранее также подтвердили эксперты American Meteor Society. По их оценке, именно вход космического тела в атмосферу вызвал звуковую волну, которую услышали жители нескольких штатов.