Как мозг делит людей на «своих» и «чужих»

Одни незнакомцы вызывают у нас симпатию, а другие — отторжение. Причем такая реакция появляется еще до того, как мы успеваем осознанно оценить человека. «Рамблер» расскажет, как формируется разделение на «своих» и «чужих».

Зачем мозг делит людей на группы?

Для древнего человека способность быстро отличать членов своей группы от незнакомцев была важна для выживания. Люди тысячелетиями жили небольшими сообществами, где безопасность и доступ к ресурсам зависели от кооперации внутри группы. Незнакомец мог оказаться союзником, но мог быть и угрозой. Поэтому мозг постепенно сформировал систему быстрой социальной оценки.

Однако современный мир намного сложнее среды, в которой формировались древние механизмы социальной оценки. Сегодня человек ежедневно сталкивается с огромным количеством незнакомых людей, культур и социальных групп.

Из-за этого врожденная склонность быстро делить окружающих на «своих» и «чужих» может становиться источником ошибок восприятия и предубеждений. Но тот же механизм лежит в основе доверия, чувства принадлежности и способности людей объединяться в сообщества. По сути, мозг использует одну и ту же систему и для кооперации, и для настороженности. Разница зависит от опыта, контекста и способности человека осознавать собственные автоматические реакции.

На что мозг обращает внимание?

Мозг ориентируется не только на внешность. Для оценки используются язык, акцент, манера речи, мимика, поведение, одежда, жесты. Исследователи социальной нейронауки называют социальную категоризацию одним из базовых механизмов восприятия: мозг постоянно упрощает окружающий мир, распределяя людей по группам и категориям.

Однако именно лицо — один из главных социальных сигналов для человека. В мозге существуют специализированные области, которые активно участвуют в распознавании лиц. Одной из них считается веретенообразная извилина — участок височной коры, особенно чувствительный к человеческим лицам.

Причем мозг анализирует не только сами черты лица. Он оценивает выражение эмоций, направление взгляда, микродвижения и даже предполагаемое состояние человека. Именно поэтому люди способны быстро замечать, что в поведении или мимике другого человека что-то не так.

Исследования также показывают, что человеку обычно проще различать лица представителей той группы, с которой он чаще взаимодействует. Этот эффект этноцентризмом.

Какие области мозга участвуют в этом процессе?

Одну из ключевых ролей играет миндалевидное тело — структура, связанная с эмоциями и оценкой потенциальной угрозы. Исследования с использованием функциональной МРТ, опубликованные в Nature Neuroscience, показывали, что миндалина может активироваться при восприятии незнакомых или эмоционально значимых социальных сигналов.

Но этот процесс не сводится только к страху или тревоге. Важную роль играет и префронтальная кора, которая помогает оценивать ситуацию и контролировать автоматические реакции. Височные области мозга участвуют в распознавании лиц, а островковая доля связана с эмоциональной оценкой и ощущением дискомфорта.

Фактически мозг одновременно пытается ответить сразу на несколько вопросов: знаком ли человек, безопасен ли он, насколько предсказуемо его поведение и похож ли он на представителей привычной социальной группы.

Как быстро возникает первое впечатление?

Многие социальные оценки появляются практически мгновенно. В экспериментах людям иногда показывали лица всего на доли секунды, но даже этого времени хватало для формирования первого впечатления.

Такой механизм помогает мозгу экономить ресурсы. Вместо долгого анализа он использует упрощенные шаблоны и прошлый опыт, чтобы быстрее принять решение в условиях неопределенности. С точки зрения эволюции это было полезно: слишком медленная реакция на потенциальную угрозу могла стоить жизни.

Однако у такой системы есть и обратная сторона. Быстрая автоматическая оценка делает человека уязвимым для стереотипов и предубеждений. Project Implicit указывает, что неявные когнитивные процессы могут влиять на восприятие, интерпретацию, суждения и поведение даже вне осознанного контроля.

Важна ли какая-то конкретная классификация групп?

Чтобы считать кого-то «своим», мозгу не всегда нужны общие взгляды, происхождение или многолетнее знакомство. Иногда достаточно самого факта принадлежности к одной группе. Это показали эксперименты британского психолога Генри Тэджфела.

Участников случайным образом распределяли по группам по совершенно незначительным признакам — например, по тому, какие картины им больше нравились. Несмотря на условность такого деления, люди начинали чаще симпатизировать членам своей группы и поддерживать их.

Ученые считают, что мозг быстро включает группу в представление человека о самом себе. Поэтому достижения «своих» могут восприниматься как собственные успехи, а проблемы группы — как личная потеря или угроза.

Как перестать делить людей на «своих» и «чужих»?

Полностью избавиться от автоматической социальной категоризации невозможно — это базовый механизм работы мозга. Но исследования показывают, что опыт общения, образование и регулярный контакт с разными социальными группами могут заметно уменьшать предубеждения.

Префронтальная кора помогает человеку контролировать первые эмоциональные реакции и корректировать поведение. То есть автоматическое впечатление не обязательно определяет дальнейшее отношение к человеку.

Кроме того, совместная деятельность и длительное взаимодействие уменьшают разделение на «своих» и «чужих». Когда мозг начинает воспринимать человека не как абстрактного представителя группы, а как отдельную личность, влияние стереотипов обычно снижается.

