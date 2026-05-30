В Барселоне масштабное археологическое исследование, приуроченное к 700-летию королевского монастыря Санта-Мария-де-Педральбес, привело к сенсационным и жутковатым открытиям. Вскрыв восемь исторических захоронений XIV века, где должны были покоиться лишь основательница обители — королева Элизенда де Монкада — и её ближайшее окружение, ученые обнаружили останки 25 человек. Вместо мирных монахинь в гробницах нашли мужчин со следами жестоких ножевых ранений и погибшую во время беременности женщину. О первых результатах масштабного проекта сообщил Институт культуры Барселоны.

Двойная жизнь королевы и шелк

Элизенда де Монкада вышла замуж за короля Арагона и Валенсии Хайме II в 1322 году в возрасте 30 лет. На исходе жизни супруга она основала обитель для ордена клариссинок (женская ветвь ордена францисканцев), а после его смерти поселилась в небольшом дворце при монастыре, где и прожила до самой кончины в 1364 году.

Вскрытие гробницы королевы подтвердило исторические хроники: скелет принадлежит женщине примерно 70 лет, страдавшей от возрастного остеоартрита. Особый интерес вызвало устройство усыпальницы. Двухуровневое пространство намеренно разделено невысокой стеной так, чтобы со стороны церкви Элизенда представала как правительница, а со стороны монастырского двора — как скромная кающаяся грешница. Хотя королеву похоронили в строгом монашеском одеянии, археологи обнаружили в гробу фрагменты роскошного шелка с золотой вышивкой, а также остатки погребальных трав — розмарина и мирта.

Криминальные загадки монастырских стен

Настоящие сюрпризы ждали исследователей при вскрытии соседних могил. Так, в гробнице первой настоятельницы Собираны Ользет был найден череп с травмой лица, нанесенной ножом незадолго до смерти. А семейный склеп, где должен был покоиться исключительно рыцарь Артау де Фосес, оказался заполнен останками двух женщин и троих детей; мужских костей там не обнаружили вовсе. У одной из женщин идеально сохранилась длинная коса.

Наиболее мрачную загадку преподнесла усыпальница второй аббатисы Франчески Сапортеллы (племянницы королевы). Вместо одной монахини там покоились минимум девять человек, погребенных в разное время. Среди них — четыре мужских черепа со следами смертельных колотых ран и мумифицированный торс женщины, на момент смерти находившейся на 20–23 неделе беременности (плод застрял в родовых путях).

Там же ученые нашли средневековые документы, пергаменты и музыкальные ноты, которые сейчас проходят реставрацию.

Пока генетикам удалось секвенировать лишь 6% генома королевы Элизенды. Впереди у команды амбициозный этап: анализ ДНК зубов и костей, чтобы подтвердить личности всех 25 человек, установить их родственные связи и выявить древние патогены.