Взрыв ракеты New Glenn поставил под угрозу срыва лунную программу США

Взрыв ракеты New Glenn во время рядового испытания стал серьезным ударом не только по ее производителю Blue Origin, но и по американской лунной программе. Разумеется, это не означает отказ от высадки на Луне, но ее сроки, вероятнее всего, придется пересмотреть.

© Телеканал «Наука»

Напомним, ЧП произошло вечером 28 мая на стартовом комплексе LC‑36 на базе космических сил на мысе Канаверал во Флориде, где ракету готовили к запуску 4 июня с 48 спутниками Amazon для интернета Leo. Полезной нагрузки на ракете еще не было, но стартовая площадка была уничтожена взрывом.

«Для Blue Origin это весьма серьезный инцидент», — оценила Кэтлин Кёрли, аналитик коммерческой космической отрасли в Центре безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета в разговоре со Space.com.

Частично многоразовая ракета-носитель тяжелого класса New Glenn разработана Blue Origin для конкуренции с Falcon 9 и Starship компании SpaceX. Несмотря на долгую задержку, дебют был сравнительно успешным — выход на орбиту в первом запуске, посадка многоразовой ступени во втором и ее повторное использование в третьем — частично удачном, так как спутник вывести на целевую орбиту не удалось.

Теперь этот прогресс вынужденно остановлен — во-первых, расследование, во-вторых, восстановление инфраструктуры. А тем временем неумолимо приближается дата запуска следующей миссии НАСА «Артемида‑3» в 2027 году, в рамках которой в космосе протестируют посадочный модуль — либо Starship HLS от SpaceX, либо Blue Moon от Blue Origin — какой будет готов. Он и будет использоваться в миссии «Артемида‑4» для высадки астронавтов на Луне.

Blue Moon спроектирован для запуска на New Glenn. Первый прототип этого модуля, Blue Moon Mark 1 (MK1), должен был стартовать осенью 2026 года, чтобы доставить первые строительные блоки для лунной базы НАСА. Теперь, когда задержка этой миссии стала вероятнее, сроки разработки и сертификации пилотируемой версии Blue Moon MK2 могут тоже сдвинуться.

«Это хороший модуль, хорошая система, но они не смогут доставить его на Луну без своей New Glenn, а она теперь не летает», — сказала Кёрли.

У Starship тоже были и задержки, и даже взрывы. Последний запуск, который в SpaceX считают в целом успешным, сопровождался сбоями и отказами двигателей — но это, по мнению Кёрли, не идет ни в какое сравнение с катастрофой New Glenn.

«В ракетной отрасли успех — если удалось оторвать ракету от стартового стола. Да, у SpaceX были аномалии... но они не взорвали свою стартовую площадку и смогли выполнить полет. Для Blue Origin этот взрыв на стартовой площадке — довольно серьезная неудача», — подчеркивает она.

Впрочем, SpaceX не понаслышке знает, что такое разрушать стартовые площадки. В сентябре 2016 года компания пережила аварию, похожую на взрыв New Glenn: ракета Falcon 9 взорвалась на стартовом комплексе LC‑40 на мысе Канаверал во время огневого испытания для запуска спутника связи Amos‑6 (спутник в тот момент находился на борту и был уничтожен). Однако, по словам Кёрли, та потеря не стала для SpaceX таким тяжелым ударом, как этот — для Blue Origin.

SpaceX смогла вернуть Falcon 9 к полетам примерно через четыре месяца, но лишь благодаря наличию дополнительных стартовых площадок — в соседнем Космическом центре имени Кеннеди и на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии.

У Blue Origin нет других стартовых площадок для New Glenn, поэтому, независимо от того, сколько продлится расследование причин взрыва, тяжелая ракета полетит не раньше, чем восстановят LC‑36. «Стартовые комплексы — это сверхдорогостоящая недвижимость. Есть лишь несколько площадок, пригодных для запуска ракет размером с New Glenn, и та, что была у Blue Origin — LC‑36, — теперь разрушена. Так что это довольно серьезная проблема», — заметила аналитик.

Тем не менее она не считает, что это предвещает конец лунным амбициям НАСА.