Взрыв ракеты New Glenn поставил под угрозу срыва лунную программу США

Взрыв ракеты New Glenn поставил под угрозу срыва американскую лунную программу
Взрыв ракеты New Glenn во время рядового испытания стал серьезным ударом не только по ее производителю Blue Origin, но и по американской лунной программе. Разумеется, это не означает отказ от высадки на Луне, но ее сроки, вероятнее всего, придется пересмотреть.
Напомним, ЧП произошло вечером 28 мая на стартовом комплексе LC‑36 на базе космических сил на мысе Канаверал во Флориде, где ракету готовили к запуску 4 июня с 48 спутниками Amazon для интернета Leo. Полезной нагрузки на ракете еще не было, но стартовая площадка была уничтожена взрывом.
«Для Blue Origin это весьма серьезный инцидент», — оценила Кэтлин Кёрли, аналитик коммерческой космической отрасли в Центре безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета в разговоре со Space.com.
Частично многоразовая ракета-носитель тяжелого класса New Glenn разработана Blue Origin для конкуренции с Falcon 9 и Starship компании SpaceX. Несмотря на долгую задержку, дебют был сравнительно успешным — выход на орбиту в первом запуске, посадка многоразовой ступени во втором и ее повторное использование в третьем — частично удачном, так как спутник вывести на целевую орбиту не удалось.
Теперь этот прогресс вынужденно остановлен — во-первых, расследование, во-вторых, восстановление инфраструктуры. А тем временем неумолимо приближается дата запуска следующей миссии НАСА «Артемида‑3» в 2027 году, в рамках которой в космосе протестируют посадочный модуль — либо Starship HLS от SpaceX, либо Blue Moon от Blue Origin — какой будет готов. Он и будет использоваться в миссии «Артемида‑4» для высадки астронавтов на Луне.
Blue Moon спроектирован для запуска на New Glenn. Первый прототип этого модуля, Blue Moon Mark 1 (MK1), должен был стартовать осенью 2026 года, чтобы доставить первые строительные блоки для лунной базы НАСА. Теперь, когда задержка этой миссии стала вероятнее, сроки разработки и сертификации пилотируемой версии Blue Moon MK2 могут тоже сдвинуться.
«Это хороший модуль, хорошая система, но они не смогут доставить его на Луну без своей New Glenn, а она теперь не летает», — сказала Кёрли.
У Starship тоже были и задержки, и даже взрывы. Последний запуск, который в SpaceX считают в целом успешным, сопровождался сбоями и отказами двигателей — но это, по мнению Кёрли, не идет ни в какое сравнение с катастрофой New Glenn.
«В ракетной отрасли успех — если удалось оторвать ракету от стартового стола. Да, у SpaceX были аномалии... но они не взорвали свою стартовую площадку и смогли выполнить полет. Для Blue Origin этот взрыв на стартовой площадке — довольно серьезная неудача», — подчеркивает она.
Впрочем, SpaceX не понаслышке знает, что такое разрушать стартовые площадки. В сентябре 2016 года компания пережила аварию, похожую на взрыв New Glenn: ракета Falcon 9 взорвалась на стартовом комплексе LC‑40 на мысе Канаверал во время огневого испытания для запуска спутника связи Amos‑6 (спутник в тот момент находился на борту и был уничтожен). Однако, по словам Кёрли, та потеря не стала для SpaceX таким тяжелым ударом, как этот — для Blue Origin.
SpaceX смогла вернуть Falcon 9 к полетам примерно через четыре месяца, но лишь благодаря наличию дополнительных стартовых площадок — в соседнем Космическом центре имени Кеннеди и на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии.
У Blue Origin нет других стартовых площадок для New Glenn, поэтому, независимо от того, сколько продлится расследование причин взрыва, тяжелая ракета полетит не раньше, чем восстановят LC‑36. «Стартовые комплексы — это сверхдорогостоящая недвижимость. Есть лишь несколько площадок, пригодных для запуска ракет размером с New Glenn, и та, что была у Blue Origin — LC‑36, — теперь разрушена. Так что это довольно серьезная проблема», — заметила аналитик.
Тем не менее она не считает, что это предвещает конец лунным амбициям НАСА.
«Думаю, в целом это не означает, что мы потеряли Луну... но НАСА придется существенно пересмотреть свои программы "Артемида" и "Лунная база" с учетом того, что произошло», — заключила Кёрли.