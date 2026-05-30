СМИ: взрыв ракеты Blue Origin отложит лунную миссию Трампа минимум на год

Взрыв ракеты Blue Origin, прогремевший на космодроме во Флориде, отложит реализацию плана президента США Дональда Трампа по возвращению американских астронавтов на Луну к 2028 году и строительству лунной базы минимум на год. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, повреждение единственной стартовой площадки компании потребует нескольких месяцев ремонта.

Ракета-носитель New Glenn компании Джеффа Безоса взорвалась вечером 29 мая 2026 года на стартовом комплексе LC-36 в Космическом центре имени Кеннеди во время плановых предполётных испытаний двигателей.

Никто из сотрудников не пострадал, однако взрыв привёл к масштабным разрушениям: обрушилась одна из башен молниезащиты стартовой площадки. По данным издания, Blue Origin планировала запустить лунную миссию на New Glenn в этом году, но теперь запуск почти наверняка будет отложен.

LC-36 является единственной в мире стартовой площадкой, построенной для запуска ракет New Glenn. Это означает, что до завершения её восстановления и повторной сертификации у Blue Origin не будет возможности запустить свою крупнейшую ракету.

