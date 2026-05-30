Названы доказательства реальности Ноева ковчега

Древние окаменелые деревья могут, наконец, доказать, что библейская история про Ноев ковчег - это правда, утверждают некоторые исследователи.

Окаменелые стволы деревьев, погребенные вертикально в слоях горной породы по всей территории США, вызывают бурю споров — некоторые исследователи утверждают, что эти жуткие образования могут быть доказательством того, что Ноев ковчег и библейский Великий потоп были чем-то большим, чем просто истории для воскресной школы, пишет New York Post.

Древние останки, известные как “полистратные окаменелости”, были найдены повсюду - от Йеллоустонского национального парка до национального памятника Флориссант-Фоссил-Бэдс и национального парка Теодора Рузвельта. Они вызывают удивление, потому что стволы вертикально проходят сквозь многочисленные слои осадочных пород, которые, по словам геологов, образовались с интервалом в миллионы лет.

Для некоторых приверженцев библейского буквализма эта хронология просто не выдерживает критики.

“Мертвое дерево не может стоять вертикально миллионы лет, ожидая, пока вокруг него медленно образуется осадок. Оно гниет. Оно разрушается”, - написали исследователи из Noah's Ark Scans в вирусном посте на платформе X. – Эти деревья, по-видимому, были быстро погребены под массивными потоками наносов, прежде чем успели сгнить”.

Сторонники версии о вселенском потопе в Книге Бытия утверждают, что окаменелости выглядят не столько как результат медленных геологических изменений, сколько как последствия колоссальной катастрофы, а именно описанного в Библии всемирного потопа, во время которого Ной построил огромный ковчег, прежде чем Бог обрушил на Землю проливной дождь, который шел 40 дней и 40 ночей и поглотил всю Землю целиком.

Исследователи, стоящие за публикацией, подкрепили эту теорию, заявив: “Летопись окаменелостей гораздо больше похожа на катастрофический мир, описанный в Книге Бытия, чем на медленную эволюционную хронологию, которую нам представили”.

Это заявление быстро вызвало бурную реакцию в Интернете, рассказывает далее New York Post.

Один из пользователей соцсети X ответил: “Мир не так стар, как хотят убедить нас "ученые". И Всемирный потоп, описанный в Книге Бытия, был реальным событием. Ископаемые останки еще раз доказывают точность Писания”.

Один из верующих настаивал на том, что критики “не могут критиковать это доказательство, поэтому они будут высмеивать этот пост и людей, которые его опубликовали”.

Скептики поспешили опровергнуть эту информацию, утверждая, что подобные образования лучше объяснить повторяющимися локальными катастрофами, а не одним глобальным потопом.

Другие в комментариях продолжают утверждать, что окаменевшие деревья были погребены под землей во время внезапных стихийных бедствий, таких как извержения вулканов, оползни и наводнения, которые происходили на протяжении долгой истории Земли.

Многие говорят, что гора Сент-Хеленс в 1980 году стала местом в первом ряду для быстрого захоронения окаменелостей, когда вулканический хаос быстро поглотил тысячи деревьев, которые стояли вертикально в осадочных породах, без какого-либо божественного вмешательства. Однако другие энтузиасты Библии обнаружили связь между вулканом и Священным Писанием.

Однако покойный британский геолог Дерек Эйджер, как известно, утверждал, что идея о том, что 10-метровое дерево оставалось в вертикальном положении сотни тысяч лет, в то время как вокруг него медленно накапливались осадочные породы, была “нелепой”.

Он настаивал на том, что для медленного погребения дерева такого размера потребовалось бы примерно 328 000 лет — достаточно времени, чтобы природа сначала превратила его в кашу. Он пришел к выводу, что отложение осадков “временами происходило действительно очень быстро”.

Ученый-креационист Ян Джуби также отстаивал эту теорию, утверждая, что окаменелости не совсем вписываются в стандартную геологическую хронологию.

“Слои породы называются ”стратами", и окаменелость проходит через несколько слоев, отсюда и название "поли" для многих и "стратовый" для слоев, через которые проходит окаменелость, - объяснил Джуби на своем веб-сайте. – Полистратные окаменелости встречаются буквально по всему миру”.

Джуби привел в пример ископаемые скалы Джоггинса в Новой Шотландии, Канада, где в слоистых отложениях находят окаменевшие деревья со сломанными корнями и перевернутыми стволами, что, по его мнению, подтверждает внезапное катастрофическое наводнение, вызванное медленными геологическими изменениями.

Критики утверждают, что быстрое “захоронение” деревьев не противоречит древнему происхождению Земли, указывая на то, что локальные катастрофы могут быстро накапливать осадочные породы, но при этом соответствовать хронологии основных геологических исследований.

Для верующих эти деревья — это всего лишь последняя ветвь гораздо более масштабной библейской тайны, которая, по их словам, уже может быть похоронена под склоном горы на территории современной Турции.

Как ранее сообщала New York Post, в апреле 2025 года исследователи Ноева ковчега заявили, что их команда, возможно, приближается к разгадке одной из самых загадочных библейских тайн: месту последнего упокоения Ноева ковчега.

Используя анализ почвы и георадар, группа заявила, что нацелилась на турецкое городище Дурупинар - 160-метровое образование в форме судна недалеко от горы Арарат, которое, по мнению некоторых, соответствует библейским размерам Ковчега. Ведущий исследователь Эндрю Джонс сказал The Sun, что команда пока намеренно избегает раскопок. Вместо этого исследователи полагаются на неинвазивное тестирование, включая радиолокационное сканирование и отбор проб почвы, чтобы определить, является ли образование естественным или искусственным. Джонс сказал, что раскопки начнутся только в том случае, если будет собрано достаточно доказательств и разработаны планы по сохранению.

Первые результаты уже вызвали интерес, отмечает New York Post. Образцы почвы, как сообщается, показали различия в рН, содержании органических веществ и калия по сравнению с окружающей почвой — изменения, по словам команды, “соответствуют гниению древесины”.

Исследователи также отметили, что растительность внутри пласта желтеет в начале сезона, что, по их мнению, может указывать на то, что что-то погребено под ним.