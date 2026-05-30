Обнаружен невероятный вид подводного тираннозавра с жуткими челюстями

Ученые обнаружили гигантского морского хищника размером с автобус, который был настолько чудовищен, что его назвали морским тираннозавром, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американского музея естественной истории (Bulletin of the American Museum of Natural History).

Названный тилозавром Рексом — или “Королем тилозавров” — этот водный кошмар представляет собой разновидность мозазавра, морского монстра, наиболее известного по блокбастеру “Мир юрского периода", пишет New York Post. Морские рептилии бороздили океаны в меловой период, от 66 до 145 миллионов лет назад, примерно в то же время, когда тираннозавр Рекс терроризировал сушу.

Но это конкретное чудище, которое было описано по окаменелостям возрастом 80 миллионов лет, найденным в Техасе, был еще более страшным, чем остальные представители его семейства.

Оно достигало колоссальных 13 метров в длину — в два раза больше, чем самые крупные большие белые акулы, — и щеголяло челюстями, раздавливающими черепа.

“В Техасе все крупнее, и, по-видимому, это относится и к мозазаврам”, - язвительно заметила в своем заявлении главный автор исследования Амелия Зитлоу из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.

Несмотря на свои внушительные размеры, этот гигантский мозазавр ранее был ошибочно идентифицирован, отмечает New York Post. Во время работы Зитлоу наткнулась в музейной коллекции на окаменелость, которая, по-видимому, была неправильно обозначена как Tylosaurus proriger - девятиметровый вид мозазавров, впервые описанный в 1869 году, сообщает Livescience.

Она подозревает, что это ископаемое, обнаруженное недалеко от Далласа в 1979 году вместе с десятками других, принадлежало к другому виду по нескольким различным признакам.

Примечательно, что все они были найдены в северном Техасе, имели зазубренные зубы, нехарактерные для других мозазавров, и были на 4 метра длиннее, чем Tylosaurus proriger. Кроме того, они примерно на 4 миллиона лет моложе своих собратьев, чьи останки датировались примерно 84 миллионами лет назад.

По словам автора исследования Рона Тайлоски, куратора музея Перо в Далласе, тираннозавр Рекс также был намного более жестоким, чем остальные члены семьи.

Как сообщает National Geographic, у одного из образцов, находящихся в этом учреждении, отсутствует кончик носа и сломана челюсть — предположительно, это боевые ранения в результате драки с соперником.

“Единственное, что могло бы это сделать, - это другой тилозавр такого же размера”, - комментирует Тилоски.

Так совпало, что так называемый земной тезка этого доисторического животного, тираннозавр рекс, был известен тем, что также участвовал во внутривидовых разборках.

На самом деле название древнего пресмыкающегося является данью уважения техасскому палеонтологу Джону Термонду, который в 1960-х годах впервые признал, что крупные тилозавры из Северного Техаса могут быть совершенно новым видом. Он назвал их Tylosaurus thalassotyrannus, или “морской тиран”.

Наряду с изменением названия, полученные результаты проливают свет на давнюю проблему в исследованиях мозазавров: набор данных, используемый для изучения эволюционного древа этого вида, парадоксальным образом оставался практически неизменным в течение почти 30 лет. К счастью, команда обновила информацию и предложила новое эволюционное древо, поскольку большинство ученых полагались на набор данных о “динозаврах”.

Зитлоу рассказала, что это открытие демонстрирует “необходимость пересмотреть давние предположения об эволюции мозазавров и модернизировать инструменты, которые мы используем для изучения этих культовых морских рептилий”.

Несмотря на свой свирепый нрав, этот тираннозавр, возможно, был не самым страшным животным в море, отмечает New York Post.

Возможно, эта честь принадлежит 18-метровому осьминогу, похожему на кракена, который обитал в море в то же время, что и тилозавр. На самом деле огромный головоногий моллюск, возможно, даже охотился на них.