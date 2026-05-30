Загадочная болезнь астронавта изменила планы будущих миссий НАСА

Загадочная болезнь американского астронавта может изменить планы будущих миссий НАСА, сообщают масс-медиа.

Спустя пять месяцев после начала своей четвертой миссии на Международной космической станции астронавт-ветеран НАСА Майк Финке ужинал за день до обычного выхода в открытый космос. Внезапно он почувствовал, что не может говорить.

Январский эпизод продолжался всего 20 минут, и хотя Финке не чувствовал боли, он разволновался, начинает эту историю CNN.

“Это было совершенно неожиданно. Все произошло удивительно быстро”, - рассказал недавно Финке Associated Press.

“Мои товарищи по команде определенно увидели, что я в бедственном положении. Буквально за считанные секунды все было готово”, - вспоминает он.

Коллеги-астронавты Финке и ряд аварийных протоколов обеспечили его безопасность, но НАСА все равно предприняло беспрецедентный шаг: американское космическое агентство прервало миссию SpaceX Crew-11, вернув Финке и трех его коллег-астронавтов на Землю на месяц раньше срока и оставив на станции всего три человека. Это событие, как указывает CNN, может сыграть определенную роль в планировании будущих миссий.

Администратор НАСА Джаред Айзекман заявил на пресс-конференции после возвращения астронавтов на Землю, что досрочное возвращение было вызвано “серьезным состоянием здоровья”. Он добавил, что, хотя астронавты проходят обширную медицинскую подготовку, существуют обстоятельства, при которых возвращение домой является наилучшим вариантом, и именно поэтому такая возможность заложена в планы полетов агентства.

“Это то, ради чего мы тренировались. Это заложено в нашем планировании. Все было выполнено очень хорошо”, - добавил Айзекман. “Мы учтем все извлеченные уроки, чтобы учесть их при подготовке к последующим миссиям”.

Но поскольку НАСА готовит длительные полеты все дальше в космос, что будет, если просто вернуться окажется уже не так просто?

Экипаж SpaceX в составе 11 человек благополучно вернулся на Землю 15 января, через восемь дней после инцидента, что означает, что это не была экстренная эвакуация, которая заняла бы считанные часы, напоминает CNN. Тем не менее, Финке оказался первым из более чем 290 обитателей МКС, кто досрочно вернулся на родную планету из-за проблем со здоровьем.

НАСА не раскрыло многих подробностей об инциденте, что соответствует его обычному подходу к защите частной жизни астронавтов и сохранению всех медицинских вопросов в тайне. Даже когда в исследованиях анализируются конкретные аспекты здоровья астронавтов, их личности обычно не раскрываются. Позже Финке сообщил, что досрочный уход был вызван опасениями за его здоровье, но он не раскрыл никакого официального диагноза, хотя и сказал Associated Press, что симптомы, скорее всего, были связаны с космосом.

И хотя реакция на его ситуацию была уникальной, Финке - далеко не первый человек, столкнувшийся с проблемами со здоровьем в космосе, подчеркивает CNN.

Сильное воздействие и невесомость, испытываемые во время космических путешествий, оказывают различное воздействие на организм человека. НАСА изучает эти эффекты более 50 лет и сгруппировало их в пять основных областей опасности: радиация, изоляция, удаленность, микрогравитация и неблагоприятная окружающая среда. Эти факторы могут вызывать заболевания, в том числе потерю костной и мышечной массы, сердечно-сосудистые проблемы, иммунную дисфункцию и ухудшение зрения.

Одним из ключевых процессов, на которые влияет невесомость, является кровообращение, рассказывает CNN. В отсутствие земного притяжения кровь и другие жидкости организма поднимаются от ног и туловища к голове, вызывая отеки в верхней части тела. В 2019 году исследование, проведенное на 11 здоровых астронавтах — девяти мужчинах и двух женщинах со средним возрастом 46 лет, — показало, что шестеро из них страдали от застоя или обратного кровотока, у одного образовался тромб, а у другого - частичный тромб.

“Космическая среда может выводить из строя, а перенапряжение в космосе может повлиять практически на все аспекты вашего организма”, - говорит доктор Фархан Асрар, доцент медицинского факультета Университета Торонто. “Космос влияет на мышечную массу и здоровье костей. Мы знаем, что изменения в технологиях также вызывают множество проблем”.

Доктор Асрар добавил, что определенные проблемы с кровотоком также потенциально могут привести к временной потере речи: “Существует нечто, известное как ТИА, или транзиторная ишемическая атака, которая по сути является кратковременным эпизодом неврологической дисфункции, обычно из-за нарушения притока крови к мозгу. Обычно это проходит само по себе и не оставляет каких-либо необратимых последствий”. Симптомы ТИА могут также включать головокружение, спутанность сознания и потерю равновесия.

Однако неясно, испытывал ли Финке какие-либо дополнительные симптомы или его состояние было как-то связано с нарушением кровообращения, отмечает CNN. Экипаж использовал ультразвуковой аппарат космической станции для обследования Финке, вероятно, по указанию центра управления полетами.

“Я думаю, они, вероятно, хотели оценить общую функцию сердца и, возможно, некоторых других структур”, - сказал Скотт Паразински, ветеран четырех полетов космического челнока, который также является врачом. “Вы можете оценить, есть ли какие-либо закупорки или частичные закупорки сонных артерий. Именно так я бы и поступил, если бы был на борту”.

Смещение жидкости является причиной других заболеваний, с которыми часто сталкиваются астронавты. Одним из них является нервно-глазной синдром (SANS), связанный с космическими полетами, который проявляется отеком задней части глаза и потерей остроты зрения, и, по оценкам НАСА, около 70% астронавтов Международной космической станции страдали от этого заболевания. SANS был одним из объектов изучения во время миссии Polaris Dawn, пятидневного частного космического полета человека, запущенного компанией SpaceX. Айзекман частично финансировал миссию и был ее командиром, прежде чем перейти на работу в НАСА.

Пребывание в космосе более шести месяцев сопряжено с другими потенциальными рисками для здоровья, включая ослабление и потерю костной ткани и атрофию мышц, продолжает CNN. Астронавты также испытывают потерю объема крови, ослабление иммунной системы и нарушение работы сердечно-сосудистой системы, поскольку плавание требует небольших усилий, а сердцу не приходится так усердно перекачивать кровь.

“У дальнего космоса есть свои сложности, - констатирует доктор Асрар. – Мы относительно новички в исследовании дальних расстояний в глубоком космосе, мы учимся у Artemis II и идем в этом направлении дальше. Но мы знаем, что воздействие радиации — это проблема, связанная не только с продолжительностью воздействия, но и с типом излучения, которое, как правило, более проникающее в глубоком космосе”.

По данным НАСА, астронавты, подвергающиеся воздействию радиации — высокоэнергетических частиц и атомов, движущихся со скоростью, близкой к скорости света, — в течение всей жизни подвергаются повышенному риску развития рака, поражений центральной нервной системы и дегенеративных заболеваний.

По словам Паразински, НАСА справилось с неотложной медицинской помощью Финке очень профессионально и взвешенно, добавив, что одним из преимуществ близости космической станции к Земле является то, что состояние пациента может быть стабилизировано до того, как его отправят на довольно напряженное возвращение на Землю: «Иногда лучше оценить состояние пациента на месте, оказать ему любую необходимую поддерживающую терапию, а затем принять решение о том, возвращать астронавта домой или нет».

Однако будущие полеты в дальний космос повлекут за собой увеличение числа проблем со здоровьем. “МКС способна поддерживать связь с Землей почти 24 часа в сутки”, - отмечает Асрар. “Поэтому, если какой-либо подготовки астронавтов окажется недостаточно, они также могут получить опыт на Земле. Однако мы знаем, что в глубоком космосе задержки связи могут стать проблемой”.

Экипаж "Артемиды II" столкнулся с отключением связи примерно на 40 минут, когда она проходила за Луной, напоминает CNN. Астронавтам, участвующим в потенциальных будущих полетах на Марс, после прибытия в пункт назначения придется ждать 20 минут, пока какая-либо передача достигнет Земли, плюс еще 20 минут, чтобы получить ответ, из-за того, сколько времени требуется сигналу для прохождения до Земли и обратно.

Одним из способов решения проблемы было бы включить врача в состав экипажа, что было бы не так уж сложно, поскольку многие астронавты также являются врачами. Первым американским врачом, ставшим астронавтом, был Джозеф Кервин в 1973 году, и с тех пор около трех десятков врачей НАСА стали астронавтами. Это распространено и в других странах: четверо из девяти канадцев, побывавших в космосе, являются врачами.

Во время медицинского осмотра Финке на борту МКС не было врача, но администратор НАСА Айзекман не думает, что все сложилось бы по-другому, если бы там присутствовал медик. Однако он отметил, что, когда НАСА приступит к полетам на Марс, наличие медицинских специалистов на борту будет “дополнительным преимуществом”.

Возможно, со временем экипажи смогут предвидеть и планировать медицинское обслуживание в космосе. Например, НАСА разместило на борту Artemis II “органные чипы” — образцы костного мозга астронавтов для оценки воздействия условий глубокого космоса, включая радиацию, на здоровье человека. Выводы, полученные в ходе эксперимента, могут привести к разработке индивидуальных методов лечения, таких как индивидуальные медицинские наборы, которые облегчат астронавтам отправку в более длительные полеты — возможно, глубже в космос.

По словам Лизы Карнелл, директора отдела биологических и физических наук НАСА, цель состоит в том, чтобы в один прекрасный день получить возможность заблаговременно отправлять чипы органов астронавтам, отобранным для дальних космических полетов, чтобы экипажи могли подготовиться к потенциальным проблемам со здоровьем до того, как они станут проблемой вдали от дома.

“Нам нравится говорить: ”Узнай, прежде чем мы уйдем". Это так просто", - рассказала Карнелл CNN в предыдущем интервью. “Например, как мы узнаем, прежде чем отправлять их, чтобы убедиться, что мы вернем их здоровыми и что они в максимально возможной безопасности? И это такой простой... красноречивый способ сделать это”.

По словам Паразински, даже после 60 лет космических полетов все еще остаются загадки, которые предстоит разгадать с точки зрения того, как человеческий организм реагирует на невесомость и как вернуть людям полное здоровье после длительного космического полета.