Останки д'Артаньяна могут остаться неопознанными из-за ошибок археологов

Останки, предположительно, принадлежащие французскому мушкетеру д’Артаньяну, могут остаться неопознанными. По данным источника, близкого к расследованию, больше половины костей, найденных при раскопках в одной из церквей в Маастрихте, сгнили и не подлежат точной идентификации. Об этом сообщила голландская региональная телекомпания L1.

Эксперты полагают, что это стало следствием неправильного обращения с ними. Останки были обработаны таким образом, что однозначный результат уже невозможен.

Предположительно, археолог, нашедший кости, прикасался к ним руками, что затрудняет исследование ДНК: специалисты не могут определить, происходит ли найденный генетический материал из самих костей. Кроме того, останки не были правильно транспортированы: муниципалитету Маастрихта их передали в двух пакетах из супермаркета и нескольких пластиковых контейнерах. Сейчас скелет находится в Саксонском университете прикладных наук.

В марте стало известно, что археологи во время реставрации церкви города Маастрихт, расположенного на юге Нидерландов, обнаружили скелет, который может принадлежать легендарному французскому мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, более известному как д’Артаньян.