17 июня россияне увидят парад Венеры, Юпитера, Меркурия и Луны

Парад Венеры, Юпитера, Меркурия и Луны жители европейской части России смогут наблюдать невооружённым глазом 17 июня после заката, сообщил лектор пермского планетария Виталий Францев.

Об этом Францев рассказал РИА Новости.

По его словам, небесные тела выстроятся вдоль линии эклиптики на северо-западной части небосвода. Освещённость Венеры при этом составит 74%.

Наблюдать небесные тела можно будет без специальных приборов.

