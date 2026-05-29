Ученый сделал мрачный прогноз о леднике Судного дня

Британский морской геофизик Роберт Лартер сделал мрачный прогноз о леднике Туэйтса, также известного как «ледник Судного дня». Об этом сообщает Live Science.

По словам Лартера, шельфовый барьер ледника может полностью разрушиться уже в течение 2026 года. Подобный распад ледяного щита приведет к тому, что ледник быстро удалится от материка, после чего полностью разломится.

«Это будет поистине впечатляющее событие, если посмотреть на последовательность спутниковых снимков. И тогда будет очень интересно посмотреть, как ледник отреагирует на это», — заявил он.

Название «ледник Судного дня» образование получило из-за своего огромного размера — его площадь приблизительно равна площади Великобритании или Флориды. Ученые ожидают, что если этот ледник полностью растает, уровень Мирового океана поднимется более чем на 60 сантиметров. Из-за этого начнет таять весь ледяной щит Западной Антарктиды.